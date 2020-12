Κοινωνία

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας: σε ισχύ για την Α΄ Λυκείου

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) θα λειτουργήσει, σύμφωναμε ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου. Στόχος είναι το 2023 να ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος λειτουργίας της με την αξιοποίησή της διαδοχικά για τις προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2021-2022) και τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2022-2023).

Η δημοσιοποίηση των θεμάτων της Τ.Θ.Δ.Δ. για την Α΄ Λυκείου γίνεται για όλη την εκπαιδευτική αλλά και την ευρύτερη κοινότητα μέσω της ιστοσελίδας https://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida

Σύμφωνα με το ΙΕΠ ως αποθετήριο εξεταστικών αντικειμένων η Τ.Θ.Δ.Δ. θα αφορά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κάθε τύπου Λυκείου. Από αυτήν κληρώνονται είτε αυτοτελή θέματα είτε ενότητες θεμάτων που σε ποσοστό αντιστοιχούν στο πενήντα τοις εκατό (50%) της γραπτής δοκιμασίας για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου.