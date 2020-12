Τεχνολογία - Επιστήμη

Ημερολόγιο κορονοϊού: οι ημερομηνίες - σταθμοί το 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 2020 ξεκίνησε με έναν άγνωστο ιό και τελείωσε με παραπάνω από ένα εμβόλιο γι' αυτόν.

Συμπτωματικά, μέσα σε ακριβώς ένα έτος, η ανθρωπότητα ολοκλήρωσε μία τροχιά από τη σοβαρή απειλή έως τη μεγάλη ελπίδα.

Ακολουθεί ένα αναλυτικό «ημερολόγιο» των εξελίξεων, με βάση κυρίως την καταγραφή τους από το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό «Science», το οποίο ανακήρυξε σημαντικότερο επιστημονικό επίτευγμα της φετινής χρονιάς την τόσο γρήγορη ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων για την Covid-19.

• 31 Δεκεμβρίου 2019: Οι υγειονομικές αρχές στη Γουχάν της Κίνας αναφέρουν για πρώτη φορά μυστηριώδεις περιπτώσεις πνευμονίας.

• 8 Ιανουαρίου: Ένας νέος κορονοϊός αναγνωρίζεται δημοσίως ως η αιτία γι' αυτά τα περιστατικά.

• 10 Ιανουαρίου: Κινέζοι επιστήμονες, με μεγάλη ταχύτητα, δημοσιοποιούν το γονιδίωμα του κορονοϊού στο virological.org.

• 20 Ιανουαρίου: Επιβεβαιώνεται η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.

• 23 Ιανουαρίου: Γίνεται γνωστό ότι ο νέος κορονοϊός έχει γενετική ομοιότητα 96,2% με έναν κορονοϊό στις νυχτερίδες.

• 24 Ιανουαρίου: Αρχίζει το lockdown στη Γουχάν.

• 30 Ιανουαρίου: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κηρύσσει το επιδημικό ξέσπασμα στην Κίνα ως επείγουσα κατάσταση διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.

• 5 Φεβρουαρίου: Αρχίζει η καραντίνα δύο εβδομάδων στο κρουαζερόπλοιο «Diamond Princess» όπου βρέθηκαν κρούσματα του νέου ιού. Παράλληλα, οι επιστήμονες ανακοινώνουν ότι η προχωρημένη ηλικία, η υπέρταση, ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια και το ανδρικό φύλο αποτελούν παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο από τον κορονοϊό.

• 11 Φεβρουαρίου: Ο ιός «βαφτίζεται» SARS-CoV-2.

• 17 Φεβρουαρίου: Γίνεται αντιληπτό ότι πολλές μη καταγεγραμμένες περιπτώσεις λοίμωξης έχουν οδηγήσει σε ταχεία εξάπλωση της Covid-19.

• 19 Φεβρουαρίου: Οι επιστήμονες έχουν την πρώτη εικόνα σε ατομκό επίπεδο της δομής της προεξέχουσας πρωτεΐνης-ακίδας (spike) του κορονοϊού, με την οποία μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα.

• 23 Φεβρουαρίου: Η Ιταλία γίνεται η πρώτη χώρα που «χτυπά» η επιδημία σε ευρωπαϊκό έδαφος.

• 11 Μαρτίου: Ο ΠΟΥ κηρύσσει πανδημία.

• 16 Μαρτίου: Ξεκινούν οι δοκιμές των εμβολίων της αμερικανικής Moderna και της κινεζικής CanSino. Παράλληλα, ένα επιδημιολογικό μοντέλο του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου θορυβεί την επιστημονική κοινότητα και την έως τότε χαλαρή βρετανική κυβέρνηση, προβλέποντας ανυπόφορη πίεση στα συστήματα υγείας εάν δεν ληφθούν άμεσα περιοριστικά μέτρα.

• 26 Μαρτίου: Η ανακάλυψη εκτεταμένης παρουσίας του γενετικού υλικού (RNA) του κορονοϊού στα νοσοκομεία δείχνει ότι αυτός μεταδίδεται αερογενώς. Παράλληλα, η Νέα Υόρκη γίνεται το επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ.

• 30 Μαρτίου: Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) δίνει επείγουσα έγκριση κυκλοφορίας για την υδροξυχλωροκίνη ως φάρμακο κατά του ιού.

• 3 Απριλίου: Γίνεται αντιληπτό ότι η Covid-19 μπορεί να κάνει ζημιά στην καρδιά, στα αιμοφόρα αγγεία, στα νεφρά και στον εγκέφαλο.

• 19 Απριλίου: Πρώτες ενδείξεις ότι ένα εμβόλιο μπόρεσε να προστατεύσει τα πειραματόζωα (μαϊμούδες) από τον κορονοϊό.

• 24 Απριλίου: Ανακοινώνεται ότι οι ασυμπτωματικοί φορείς παίζουν μεγάλο ρόλο στη μετάδοση της Covid-19.

• 27 Απριλίου: Γίνεται γνωστό ότι το φάρμακο ρεμδεσιβίρη μπορεί να μειώσει τη διάρκεια νοσηλείας των σοβαρά νοσούντων.

• 1η Μαΐου: Η FDA εγκρίνει επειγόντως τη ρεμδεσιβίρη.

• 4 Ιουνίου: Μεγάλα ιατρικά περιοδικά αναγκάζονται -λόγω λαθών- να ανακαλέσουν επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν σε αυτά.

• 5 Ιουνίου: Ανακοινώνεται ότι η υδροξυχλωροκίνη δεν μειώνει την πιθανότητα θανάτου σε ασθενείς με σοβαρή Covid-19.

• 6 Ιουνίου: Ο ΠΟΥ συνιστά την ευρεία χρήση μάσκας στους δημόσιους χώρους από όλους και όχι μόνο από το υγειονομικό προσωπικό και τις ευπαθείς ομάδες, όπως συμβούλευε έως τότε.

• 15 Ιουνίου: Η FDA ανακαλεί την επείγουσα έγκριση για την υδροξυχλωροκίνη.

• 16 Ιουνίου: Ανακοινώνεται ότι το φάρμακο δεξαμεθαζόνη μειώνει τη θνητότητα στους νοσηλευόμενους ασθενείς με κορονοϊό.

• 7 Ιουλίου: Οι ΗΠΑ ενημερώνουν ότι αποσύρονται από τον ΠΟΥ διαμαρτυρόμενες για τον χειρισμό της πανδημίας εκ μέρους του.

• 9 Ιουλίου: Οι πρώτες μελέτες που δείχνουν ότι τα συμπτώματα του κορονοϊού μπορεί να διαρκέσουν για καιρό («μακρά Covid-19»).

• 25 Αυγούστου: Πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση επαναλοίμωξης του ίδιου ατόμου με τον κορονοϊό.

• 24 Σεπτεμβρίου: Ανακοινώνεται ότι ένα ποσοστό (έως 14%) των σοβαρών λοιμώξεων Covid-19 συνδέονται με γενετικούς παράγοντες.

• Οκτώβριος: Ευρώπη και ΗΠΑ βιώνουν το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

• 9 Νοεμβρίου: Οι Pfizer/BioNTech ανακοινώνουν αποτελεσματικότητα περίπου 95% των δοκιμών του εμβολίου τους.

• 11 Νοεμβρίου: Η Ρωσία ανακοινώνει αποτελεσματικότητα περίπου 92% στο εμβόλιό της «Σπούτνικ-5».

• 16 Νοεμβρίου: Αποτελεσματικότητα περίπου 95% για το εμβόλιό της ανακοινώνει και η Moderna.

• 2 Δεκεμβρίου: Η Βρετανία εγκρίνει πρώτη το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

• 5 Δεκεμβρίου: Η Ρωσία πρώτη στον κόσμο ξεκινά μαζικούς εμβολιασμούς με το δικό της εμβόλιο «Σπούτνικ-5».

• 8 Δεκεμβρίου: Η Βρετανία ξεκινά τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

• 14 Δεκεμβρίου: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί και στις ΗΠΑ με το ίδιο εμβόλιο.

• 21 Δεκεμβρίου: Θα συνεδριάσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) για να εγκρίνει την κυκλοφορία του εμβολίου των Pfizer/BioNTech.

• Τέλος Δεκεμβρίου: Αναμένονται οι πρώτοι εμβολιασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.