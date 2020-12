Life

“Ήλιος”: Ένας ξαφνικός θάνατος και ανατρεπτικές εξελίξεις (εικόνες)

Ανατροπές, δολοπλοκίες και έντονα συναισθήματα στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Μυστήριο, δολοπλοκίες και ανατρεπτικές εξελίξεις περιμένουν τους πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια...

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 68

Η Μαρία είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, ενώ ο Αντώνης υποφέρει από τύψεις. Η Λήδα φοβάται μήπως χάσει τη μητέρα της και ο Φίλιππος είναι δίπλα της και τη στηρίζει. Μία νέα σύγκρουσή του, όμως, με την Αλεξάνδρα είναι αναπόφευκτη. Ο Δημήτρης κατηγορείται άδικα για τον ξυλοδαρμό ενός κρατουμένου, ενώ η Αθηνά, ο Χρήστος και η Δάφνη αρχίζουν να είναι επιφυλακτικοί μαζί του. Η Αλίκη περνάει δύσκολα και προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της, όσο ο Αχιλλέας κάνει όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία του… Η Λήδα και ο Αντώνης έρχονται αντιμέτωποι με την πιο δύσκολη κατάσταση που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν…

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 69

Ο απροσδόκητος θάνατος της Μαρίας δημιουργεί ερωτηματικά στην Λήδα, ενώ ο Αντώνης παλεύει με τις ενοχές του και την αγωνία για την αντίδραση της κόρης του, αν μάθει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό συμβάν. Ο Δημήτρης καλεί τον ιδιοκτήτη της κάβας να πει στην Αθηνά ποια είναι στην πραγματικότητα η γυναίκα που αγόρασε το ποτό που δηλητηρίασε τον Αλεξάκη με το όνομα Νίκη Χρηστίδου… Η Αλεξάνδρα βλέπει τον θάνατο της Μαρίας σαν μια ευκαιρία να αναβάλουν τον γάμο τους ο Φίλιππος και η Λήδα, ενώ έχοντας μάθει πως η Αλίκη βγαίνει με τον Αχιλλέα, της ζητάει να διακόψει μαζί του. Η Νίκη, σίγουρη για την καταδίκη της, ζητάει από τον Δήμο να την ξεχάσει για πάντα.

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 70

Ο Δημήτρης ψάχνει απεγνωσμένα να βρει στοιχεία για να αποδείξει ότι είναι θύμα πλεκτάνης, αλλά και ότι η Νίκη είναι αθώα. Η Αθηνά, χωρίς να πιστεύει ότι κάποιος προσπαθεί να παγιδεύσει τον Δημήτρη, ενημερώνει τη Λήδα για την περίεργη συμπεριφορά του και της ζητάει να του μιλήσει… Η Αλίκη προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της και να προχωρήσει με τη ζωή της… Η Λήδα μαθαίνει από τον πατέρα της τι ήταν αυτό που αναστάτωσε τόσο τη Μαρία πριν πάθει το ατύχημα… Μια ακόμη παγίδα θα φέρει τον Δημήτρη αντιμέτωπο με όλους τους συναδέλφους του και, κυρίως, με τον Χρήστο… Ο Φίλιππος γιορτάζει με τους συνεργάτες του το στήσιμο της νέας του εταιρείας. Καθώς επιστρέφει στο σπίτι του χαρούμενος αλλά κουρασμένος, θα του συμβεί κάτι που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα…

