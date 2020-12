Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η προστασία κατατρεγμένων παιδιών είναι υποχρέωση κάθε κοινωνίας

Ξενώνα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων επισκέφτηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η προστασία και η φροντίδα κατατρεγμένων παιδιών είναι υποχρέωση κάθε κοινωνίας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την επίσκεψή της σε ξενώνα του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τους Μετανάστες, η κ. Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα το Δεύτερο Σπίτι (HOUSE2) του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων στην Αθήνα, όπου την υποδέχθηκαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Αρεταίος.

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στον χώρο από τη διευθύντρια, Δήμητρα Αδαμαντίδου και παράλληλα ενημερώθηκε από τη συντονίστρια του ξενώνα, Ειρήνη Χαζάπη, για τη στρατηγική ένταξης των ασυνόδευτων παιδιών στην ελληνική κοινωνία, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αφού πολλά από αυτά έχουν ένα ιδιαιτέρως επιβαρυμένο ιστορικό και είναι εξαιρετικά ευάλωτα.

Η κ. Σακελλαροπούλου, η οποία επεσήμανε ότι «είναι στοιχειώδες καθήκον μας να δώσουμε στα ξεριζωμένα αυτά παιδιά τη δυνατότητα να επουλώσουν τις πληγές τους και μία προοπτική αξιοπρεπούς ζωής», συνάντησε, ανά ομάδες τριών ατόμων, τα δεκαπέντε παιδιά 6 έως 18 χρόνων από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Παλαιστίνη και το Μαρόκο και με τη βοήθεια διερμηνέα συνομίλησε μαζί τους.

Τα παιδιά την ευχαρίστησαν για τα δώρα που τους πρόσφερε και της έδωσαν, με τη σειρά τους, τις ζωγραφιές που είχαν κάνει για να τιμήσουν την επίσκεψή της.