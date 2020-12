Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μητέρα με βαριά λοίμωξη γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι στο “Αττικόν”

Είναι η πρώτη περίπτωση στην Ελλάδα τοκετού μητέρας με βαριά λοίμωξη Covid-19 στο τρίτο τρίμηνο της κύησης.

Ένα υγιές κοριτσάκι, με ηλικία κύησης 32 εβδομάδων και δύο ημερών, βάρους γέννησης 1.590 γραμμαρίων, από μητέρα με σοβαρή λοίμωξη Covid-19, αναπνευστική ανεπάρκεια, αιματολογικές διαταραχές και ήπια καρδιακή ανεπάρκεια, γεννήθηκε σήμερα στην Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Είναι η πρώτη περίπτωση στην Ελλάδα τοκετού μητέρας με βαριά λοίμωξη Covid-19 στο τρίτο τρίμηνο της κύησης.

Η μητέρα εισήχθη στην κλινική στις 30 εβδομάδες κύησης, διότι εμφάνισε ήπια συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και φαινόμενα πρόωρου τοκετού. Κατά την εισαγωγή της διαπιστώθηκε ότι είχε RT-PCR θετική για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και μεταφέρθηκε στην κλινική Covid-19 του νοσοκομείου. Έγινε προσπάθεια αναστολής του πρόωρου τοκετού και χορήγηση κορτικοστεροειδών, όμως η κατάσταση της μητέρας επιδεινώθηκε ραγδαία μετά από μία εβδομάδα νοσηλείας. Λόγω της καρδιοαναπνευστικής επιδείνωσης της μητέρας έγινε σήμερα καισαρική τομή και η κατάστασή της είναι βελτιωμένη. Αναμένεται ο εργαστηριακός έλεγχος του νεογνού.

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 μέχρι σήμερα έχουν γεννήσει επιτυχώς στη Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, του ΕΚΠΑ στο «Αττικόν», 19 μητέρες θετικές στον κορονοϊό SARS-CoV-2, με άριστη έκβαση.