Life

LET US DO THE COOKING από το ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία”

Οι εμπνευσμένοι chef ετοιμάζουν πέντε διαφορετικά μενού, για όλα τα γούστα, για ένα απολαυστικό ταξίδι των αισθήσεων στην… άνεση του σπιτιού σας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και η εξαιρετική ομάδα των Chef του, δημιουργούν μία κομψή γαστρονομική εμπειρία και σας προσφέρουν τη δυνατότητα να απολαύσετε μοναδικά πιάτα στην άνεση του σπιτιού σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά από τις 11.00 έως τις 20.00 στο 210 33 30 748 για να κάνετε την παραγγελία σας και εμείς θα ετοιμάσουμε για εσάς ένα υπέροχο μεσημεριανό ή δείπνο. Μέσα από πέντε διαφορετικά, αυθεντικά μενού, σας συστήνουμε εξαιρετικές συλλογές από απολαυστικά πιάτα και εμπνευσμένες δημιουργίες σε σκεύη σερβιρίσματος που θα ομορφύνουν το οικογενειακό σας τραπέζι.

Επιλέξτε μέσα από μία ποικιλία γεύσεων και αρωμάτων που ανταποκρίνονται σε χορτοφαγικές συνταγές, παραδοσιακές πίτες, ψάρι ημέρας, αλλά και επιλογές όπως αρνάκι γάλακτος στη γάστρα ή σιγομαγειρεμένο μοσχάρι με κρασί Βουργουνδίας και επιτρέψτε μας να σας ταξιδέψουμε σε ένα γευστικό ταξίδι που θα σας μείνει αξέχαστο!

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 11.00-20.00 στο 210 33 30 748

LET US DO THE COOKING by HOTEL GRANDE BRETAGNE, ATHENS

The Hotel Grande Bretagne and its Epicurean Team create the utmost dining experience and offer you the opportunity to enjoy delectable dishes in the comfort of your own home.

Contact us daily from 11.00 to 20.00 at 210 33 30 748 and let us prepare for you an exclusive experience. Through five different authentic menus, let us temp you at a collection of assortments featuring signature dishes and inspirational infusions for your family served on beautiful tableware.

Select from a variety of exceptional flavors, ranging from vegetarian menu options to Sunday Roast experiences, and “let us do the cooking” for the finest culinary experience.

HOTEL GRANDE BRETAGNE, ATHENS

ORDERS | DAILY 11.00-20.00 at 210 33 30 748».