ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει την απελευθέρωση αλιέων που κρατούνταν στη Λιβύη

Ο ρόλος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στην απελευθέρωση των αλιέων και οι ευχαριστίες του Λουίτζι Ντι Μάιο στον Νίκο Δένδια.

Την απελευθέρωση των 18 αλιέων, μεταξύ των οποίων αρκετοί Ιταλοί, οι οποίοι κρατούνταν στη Λιβύη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, χαιρετίζει η Ελλάδα, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει, πως κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο και βρισκόταν σε διαρκή επαφή με τις δύο πλευρές τους περασμένους τρεις μήνες προκειμένου να δοθεί ένα αίσιο τέλος σε αυτό το ανθρωπιστικό ζήτημα.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, γνωστοποιείται, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας απέστειλε σχετική επιστολή προς τον στρατάρχη Χαφτάρ, στην οποία τονίζει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα επιθυμεί να εδραιωθεί, με τη συνδρομή όλων των κρατών της ευρύτερης γειτονίας, μια περιοχή ειρήνης, σταθερότητας, βασισμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και του πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει, επίσης, ότι χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Λιβύη, ως γείτονες και χώρες που τις συνδέει η ιστορία, θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα της αρμονικής συνύπαρξης σε μια ταραγμένη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, καταλήγει, οι εκάστοτε διαφορές θα πρέπει να επιλύονται ειρηνικά, μέσω του διαλόγου.

Νωρίτερα σήμερα, όπως γίνεται γνωστό επίσης, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο απέστειλε μήνυμα στον Έλληνα ομόλογο του, στον οποίο εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες για τη γενναιόδωρη υποστήριξη της Ελλάδας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι έτσι οι αλιείς θα μπορέσουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειες τους.