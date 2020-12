Κόσμος

Κορονοϊός: Υφυπουργός αποκάλυψε τις τιμές των εμβολίων

Πώς σχολιάζει η Κομισιόν την κίνηση της υφυπουργού. Αναλυτικά ο πίνακας με τις τιμές των εμβολίων.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Έβα ντε Μπέκερ, Υφυπουργός Προϋπολογισμού του Βελγίου, παραδέχθηκε στο Κοινοβούλιο ότι υπήρξε “υπερβολικά διαφανής” δημοσιεύοντας στο Τwitter αναλυτικό πίνακα με τις τιμές των διαφορετικών εμβολίων για τον κορονοϊό, σύμφωνα με δημοσίευμα του Βελγικού Πρακτορείου Ειδήσεων Belga.

Είχε προηγηθεί μαραθώνια συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για την αγορά των εμβολίων. Η Ντε Μπέκερ τόνισε ότι τα κονδύλια έχουν προβλεφθεί και για να στηρίξει τη θέση της δημοσίευσε πίνακα με αναλυτικές τιμές, την οποία ανάρτηση κατέβασε στη συνέχεια μετά από διαβούλευση με την κυβέρνηση. Η δημοσίευση περιείχε ονόματα προμηθευτών, αριθμό δόσεων και τιμές.

Όταν εκλήθη, από το εθνικιστικό φλαμανδικό κόμμα N-VA, να δώσει εξηγήσεις, αναγνώρισε ότι η ενέργειά της ήταν “υπερβολικά διαφανής”, επιμένοντας, ωστόσο, ότι τίποτα δεν τίθεται σε κίνδυνο από αυτή την αποκάλυψη. “Η συμπεριφορά μου δε συνεπάγεται κανένα ρίσκο. Θα εμβόλια θα παραληφθούν, τα κονδύλια έχουν προβλεφθεί. Με τον τρόπο αυτό θελήσαμε να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση, ώστε να μην προκληθεί πανικός σχετικά με το εάν υπάρχουν τα σχετικά χρήματα”. Συμπλήρωσε δε ότι ο πίνακας, τον οποίο ανήρτησε, δεν είναι “ο επίσημος οριστικός πίνακας”.

Κομισιόν: Οι τιμές των εμβολίων είναι απόρρητες

Οι τιμές των εμβολίων είναι απόρρητες, βάσει των συμβολαίων που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις φαρμακευτικές εταιρείες, επισήμανε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας, Στέφαν ντε Κέρσμάκερ.

«Είναι μια πολύ σημαντική υποχρέωση να τηρηθεί η ρήτρα της εμπιστευτικότητας» σε ό,τι αφορά τις τιμές των εμβολίων, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και «υπάρχει λόγος που οι τιμές είναι απόρρητες», πρόσθεσε. «Είναι προς όφελος των εταιρειών, αλλά και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη» μεταξύ της Επιτροπής και άλλων φαρμακευτικών εταιρειών για την παραγωγή πιθανών εμβολίων, εξήγησε. Τόνισε, επίσης, ότι οι όροι εμπιστευτικότητας είναι προς όφελος των κρατών-μελών της ΕΕ και των πολιτών, προκειμένου να επιτευχθούν «δίκαιες συμφωνίες με διαφορετικές εταιρείες». «Αν οι τιμές δημοσιοποιηθούν θα αποδυναμωθεί η διαπραγματευτική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών-μελών», ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς για τις συνέπειες σε περίπτωση που η ρήτρα της εμπιστευτικότητας παραβιαστεί, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας ότι πρόκειται για όρους που προβλέπονται στα συμβόλαια και είναι εμπιστευτικοί. «Δεν θα είχαμε υπογράψει αυτά τα συμβόλαια, αν δεν υπήρχε η ρήτρα της εμπιστευτικότητας», ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ, ο οποίος παρέπεμψε στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών οι οποίες έχουν υπογράψει τα συμβόλαια για τα εμβόλια κατά του covid19 και γνωρίζουν τις τιμές.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έγκριση των κρατών-μελών της ΕΕ, έχει υπογράψει συμβόλαια με 6 φαρμακευτικές εταιρείες , προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκείς δόσεις εμβολίου κατά του covid19 για τους πολίτες της ΕΕ. Πρόκειται για τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac και Moderna.