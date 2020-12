Life

VICE Specials: “ψυχική υγεία σε lockdown”

Το ελληνικό γραφείο του VICE βάζει στο "μικροσκόπιό" του τα αισθήματα φόβου, άγχους, θυμού, και θλίψης που κατακλύζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, 01:15, το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ψυχική Υγεία σε Lockdown».

Αισθήματα φόβου, άγχους, θυμού, και θλίψης κατακλύζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, λόγω των επιπτώσεων της πρωτόγνωρης πανδημίας του κορονοϊού. Καθώς οι κυβερνήσεις έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον ιό που εισέβαλε ξαφνικά στη ζωή μας, επιβάλλοντας μέτρα όπως η φυσική αποστασιοποίηση, οι καραντίνες, το κλείσιμο των περισσότερων επιχειρήσεων, η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση, οι ζωές ενηλίκων και ανηλίκων έχουν επηρεαστεί σοβαρά και η ψυχική υγεία κινδυνεύει.

Η Ελίζα Μπενβενίστε μίλησε για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας στη χώρα μας με την αρμόδια υφυπουργό, Ζωή Ράπτη, καθώς και για τις δράσεις που έχει αναλάβει το υπουργείο Υγείας για τους ψυχικά νοσούντες. Επισκέφθηκε το τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, όπου γίνονται οι αναλύσεις στα λύματα, και μίλησε με τον καθηγητή Νίκο Θωμαΐδη για την αύξηση στη χρήση αντικαταθλιπτικών, αγχολυτικών και ναρκωτικών ουσιών από το πρώτο lockdown.

Στα γραφεία της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, συνάντησε ειδικούς της ψυχικής υγείας που προσφέρουν βοήθεια και ψυχολογική στήριξη στους καλούντες. Συνομίλησε, επίσης, με τον υπεύθυνο του προγράμματος, καθηγητή Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ, Φραγκίσκο Γονιδάκη, για την πρόσφατη παροχή πιο εξειδικευμένης βοήθειας της τηλεφωνικής γραμμής σε νοσούντες από covid-19 και στους συγγενείς τους.

Τις επιπτώσεις του lockdown στα παιδιά και τις οικογένειές τους, αλλά και το πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν εξήγησε στο VICE η πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, Κατερίνα Χάρη. Για την τηλεργασία χωρίς διέξοδο και την αναστολή εργασίας που προκαλεί οικονομική ασφυξία και αναπόφευκτα επηρεάζει την ψυχική τους υγεία, μίλησαν τρεις άνθρωποι που έχουν έρθει αντιμέτωποι με τον φόβο και τη ματαίωση που προκαλεί η συνθήκη του lockdown.