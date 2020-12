Life

Φρεντ Αστέρ - Τζίντζερ Ρότζερς: ποιοι τους υποδύονται σε βιογραφική ταινία

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των πρωταγωνιστών που θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους.

Το φημισμένο ζευγάρι στην κινηματογραφική οθόνη, Φρεντ Αστέρ και Τζίντζερ Ρότζερς πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις αξέχαστες ταινίες του παλιού Χόλιγουντ. Τώρα, οι θαυμαστές τους μπορούν να περιμένουν μια νέα βιογραφική ταινία για τους θρυλικούς χορευτές και ηθοποιούς, η οποία υπόσχεται να διερευνήσει τη σχέση τους πίσω από τα παρασκήνια.

Η Μάργκαρετ Κουόλι, η ανερχόμενη σταρ της ταινίας «Once Upon a Time... in Hollywood» θα υποδυθεί τη Τζίντζερ Ρότζερς.

Για τον ρόλο του συντρόφου της εντός και εκτός κινηματογραφικής οθόνης Φρεντ Αστέρ επλέχθηκε ο Τζέιμι Μπελ.

Τόσο ο Μπελ, όσο και η Κουόλι έχουν στενή σχέση με τον χορό. Ο Τζέιμι Μπελ επιστρέφει στη χορευτική πίστα μετά το φιλμ Billy Elliot και η Κουόλι έχει δείξει τις χορευτικές δεξιότητες στη σειρά Fosse / Verdon του FX και το viral διαφημιστικό για το άρωμα Kenzo σε σκηνοθεσία του Σπάικ Τζόουνς.

Ο Τζόναθαν Έντγουίστλ θα σκηνοθετήσει την ταινία Fred & Ginger σε σενάριο του Αράς Αμέλ, η οποία θα διερευνά τι οδήγησε τους δύο κινηματογραφικούς θρύλους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους και θα προβάλει τη δημιουργική μαγεία μεταξύ τους.

Η Amazon Studios, η εταιρεία πίσω από την ταινία, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα για την παραγωγή, ούτε την ημερομηνία της πρεμιέρας.