Κοινωνία

Κορονοϊός: Ο απολογισμός προστίμων και συλλήψεων την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

76.849 έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων σε 24 ώρες. "Τσουχτερά" πρόστιμα για τους παραβάτες.



Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Πέμπτη 17.12.2020 συνολικά 76.849 ελέγχους και κατέγραψαν 1.794 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 589.700 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (65.079).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας Μη νόμιμη μετακίνηση Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου



Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δεκαεπτά (17) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ για την διοργάνωση πάρτι στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε έναν (1) υπεύθυνο καταστήματος και 3.600€ στους παρευρισκόμενους για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε υπεύθυνο καταστήματος για την παράβαση περί παιγνίων, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ για τη διοργάνωση πάρτι, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε οίκο ανοχής για μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο 1.000€ σε κατάστημα λιανικού εμπορίου οικιακών ειδών για μη τήρηση του σχετικού καταλόγου παραλαβής προϊόντων παράδοσης εκτός (click away), στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο 1.000€ σε κατάστημα εμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας για μη τήρηση του καταλόγου πώλησης αγαθών με παράδοση εκτός (click away), στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από μικτό κλιμάκιο της ΕΑΔ και της Δημοτικής Αστυνομίας διοικητικό πρόστιμο 1.000€ σε Τράπεζα για παρουσία πελατών εντός του καταστήματος χωρίς ραντεβού, στο Δήμο Λαρισαίων. Επιβλήθηκαν από μικτό κλιμάκιο της Ε.Α.Δ. και της Δημοτικής Αστυνομίας διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€, στο Δήμο Πειραιά. Συγκεκριμένα, σε δυο (2) πολίτες επιβλήθηκε από ένα διοικητικό πρόστιμο 300€(2x300€), διότι κατελήφθησαν να μην τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και στους ίδιους δυο (2) πολίτες επιπροσθέτως επιβλήθηκε από ένα ακόμα πρόστιμο 300€ (2x300€), διότι κατελήφθησαν να μη φέρουν άδεια μετακίνησης κυκλοφορίας. Επιβλήθηκαν από μικτό κλιμάκιο της ΕΑΔ και της Δ/νσης Υγείας Π.Ε. Δράμας διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δυο (2) πολίτες διότι κατελήφθησαν να μην τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, στο Δήμο Δράμας.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εννέα (4.209) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.