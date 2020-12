Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Υπεγράφη το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του EASO στην Ελλάδα

Τι προβλέπει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου για τη διαχείριση της κρίσης.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, και η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υποστήριξης για το Άσυλο, Nina Gregori, υπέγραψαν διαδικτυακά το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο του EASO για την Ελλάδα για το 2021.

Στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιστημονική, τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη του EASO στην Ελλάδα, την χρονιά που έρχεται.

Συγκεκριμένα, οι τεχνικές και επιστημονικές ομάδες του Οργανισμού θα υποστηρίζουν:

Το Σύστημα Ασύλου

Τη Μονάδα Δουβλίνου

Την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Την Αρχή Προσφυγών και

Τη Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο

Ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αφού ευχαρίστησε την κα Gregori για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη χώρα μας, επεσήμανε ότι «η ενίσχυση της παρουσίας του EASO στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερης σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος στη χώρα μας. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας και του συντονισμού δράσεων, που σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πρόκλησης, που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης γραμμής, αλλά συνολικά η Ευρώπη».