Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: οι φόβοι των ειδικών, λόγω Εορτών

Τι έδειξαν οι μετρήσεις των επιστημόνων στα λύματα απο τον αστικό ιστό της πόλης.

Στα επίπεδα των τελευταίων ημερών του Οκτωβρίου έχει σταθεροποιηθεί το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ.

Στο διάγραμμα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ φαίνεται ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες και από τη στιγμή που το ιικό φορτίο πέρασε στο πορτοκαλί από το κόκκινο επίπεδο, υπάρχουν μικρές αυξομειώσεις, που δείχνουν ότι έχει ανακοπεί η τάση αποκλιμάκωσης, η οποία είχε καταγραφεί από τα μέσα έως τα τέλη Νοεμβρίου.

«Δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη τάση προς τα κάτω. Η παρατεταμένη παραμονή στο ίδιο επίπεδο, δείχνει πως τα μέτρα που ισχύουν, με τον τρόπο που εφαρμόζονται από τους πολίτες, έχουν φτάσει στο όριό τους, δε μας πηγαίνουν σε πιο χαμηλά επίπεδα, δε βελτιώνεται η επιδημιολογική εικόνα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει στη σταθεροποίηση αυτή, όπως εξήγησε, είναι «μέσα στη χαλαρότητα των εορτών και της ανάγκης των ανθρώπων να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι με κοντινούς τους συγγενείς ή φίλους, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ένα νέα απότομο ξέσπασμα».

«Είναι πολύ εύκολο η σπίθα να γίνει πυρκαγιά. Και όταν λέμε πως βρισκόμαστε στα επίπεδα των τελευταίων ημερών του Οκτωβρίου, ας θυμόμαστε και ότι εκείνες τις μέρες οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είχαν μικρή πληρότητα, ενώ τώρα αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση με τις ΜΕΘ γεμάτες», τόνισε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, Θεόδωρος Καραπάντσιος, διευκρίνισε, ότι «αυτή η μεταβλητότητα που βλέπουμε στο διάγραμμα μεταξύ των μετρήσεων, είναι στα όρια της ακρίβειας της τεχνικής που ακολουθούμε. 'Αρα στην πραγματικότητα αυτό που διαπιστώνουμε είναι πως έχουμε σταθεροποίηση του ιικού φορτίου».

Στο διάγραμμα οι ημέρες των δειγματοληψιών, που καταγράφονται με κόκκινο χρώμα, αντιστοιχούν σε περισσότερα από 500 κρούσματα - όπως ανακοινώθηκαν τις αντίστοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ - οι μέρες που καταγράφονται με πορτοκαλί σε 100-400 κρούσματα και οι μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό κρούσματα.