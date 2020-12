Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Moderna: διπλάσιες δόσεις αγοράζει η Κομισιόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα φορτία στις χώρες της ΕΕ.

Η φαρμακοβιομηχανία Moderna ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε την οψιόν της για αγορά επιπλέον 80 εκατ. δόσεων του πειραματικού της εμβολίου κατά της COVID-19.

Η συνολική δέσμευση παραγγελιών της Κομισιόν έως σήμερα είναι πλέον 160 εκατ. δόσεις και οι πρώτες παραδόσεις του εμβολίου σε ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2021 ύστερα από την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ψήφο εμπιστοσύνης στην Moderna και το mRNA-1273, το υποψήφιο εμβόλιό μας έναντι της COVID-19, που μας δίνει η συμφωνία για αύξηση των δόσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,» σχολίασε ο Stephane Bancel, Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna. «Καθώς το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται πλέον στην προετοιμασία για τη διανομή του εμβολίου, αναμένοντας από στιγμή σε στιγμή έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και άλλες ρυθμιστικές αρχές, η δέσμευσή μας για τη συνεργασία με κυβερνήσεις και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας, παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.»

Η Moderna έχει ανανεώσει τον οδηγό χειρισμού και διανομής του εμβολίου mRNA-1273, ώστε να συμπεριλάβει τη δυνατότητα μεταφοράς σε τοπικό επίπεδο υπό ελεγχόμενες συνθήκες σε υγρή μορφή στους 2 με 8°C. Αυτή η εξέλιξη διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία μεταφοράς του εμβολίου σε δυσπρόσιτες περιοχές και εξαλείφει τα εμπόδια για τον εμβολιασμό των πληθυσμών. Όπως είχε ανακοινωθεί και νωρίτερα στο έτος, το εμβόλιο mRNA-1273 μπορεί να παραμείνει σταθερό σε τυπικές θερμοκρασίες ψύξης 2° έως 8°C για 30 ημέρες.

Τις τιμές των εμβολίων αποκάλυψε η Έβα ντε Μπέκερ, Υφυπουργός Προϋπολογισμού του Βελγίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την έγκριση των κρατών-μελών της ΕΕ, έχει υπογράψει συμβόλαια με 6 φαρμακευτικές εταιρείες , προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκείς δόσεις εμβολίου κατά του covid19 για τους πολίτες της ΕΕ. Πρόκειται για τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac και Moderna.

Το “πράσινο φως” για την έγκριση του εμβολίου της Moderna άναψε την Τετάρτη η Επιτροπή των Ειδικών που συμβουλεύει τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων.