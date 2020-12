Κοινωνία

Δίπλωμα οδήγησης: Με ένα κλικ η αντικατάστασή του

Ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά για αντικατάσταση άδειας οδήγησης. Βήμα - βήμα η διασικασία.

Από την Κρήτη ξεκινά πιλοτικά η ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να αντικατασταθεί το δίπλωμα οδήγησης.

Όπως ανακοινώνουν σε κοινό δελτίο Τύπου τα αρμόδια υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών & Μεταφορών, οι πολίτες θα μπορούν μέσω του gov.gr να καταθέτουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να αντικαθιστούν ψηφιακά το δίπλωμα οδήγησης.

Η εφαρμογή της υπηρεσίας ξεκινά στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως αναφέρουν τα συναρμόδια υπουργεία, «οι πολίτες μπορούν, μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, να προβούν ψηφιακά σε:

1. Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου

2. Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

3. Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας».

Προκειμένου να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, ο πολίτης πρέπει να μπει στην πλατφόρμα https://eservices-gdme.crete.gov.gr με τους κωδικούς του από το taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

H διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά, με την επισύναψη φωτογραφίας και δείγματος της υπογραφής του πολίτη και την έκδοση και πληρωμή του κατάλληλου παράβολου. Κατόπιν ο πολίτης ενημερώνεται από την Περιφέρεια σχετικά με την περαίωση της διαδικασίας ούτως ώστε να παραλάβει το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή διά τρίτου προσώπου, απαραιτήτως με εξουσιοδότηση.

«Πρόκειται για δράση που υλοποιείται ως αποτέλεσμα της προγραμματικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών & Μεταφορών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών» αναφέρουν τα δύο υπουργεία στην ανακοίνωσή τους. Η σχετική συμφωνία είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο του 2020 από τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γ. Γεωργαντά και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννη.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τόσο την αίτηση, όσο και τα δικαιολογητικά και την φωτογραφία αλλά ακόμα και την υπογραφή τους σε ψηφιακή μορφή.

«Το σύστημα φιλοξενείται στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ, ενώ η συνολική διαχείριση των απαραίτητων για τη διαδικασία παράβολων υλοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-παράβολο” της ΓΓΠΣΔΔ» αναφέρει η ανακοίνωση των δύο υπουργείων, υπογραμμίζοντας ότι «το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπεται να επεκταθεί στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και αποτελεί μέρος του συνολικού έργου της ψηφιοποίησης των διαδικασιών έκδοσης αδειών οδήγησης, που ξεκίνησε με την προσωρινή άδεια οδήγησης».

«Στόχος είναι να διευκολυνθεί ουσιαστικά η καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών» αναφέρουν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών & Μεταφορών, «αλλά και να επιταχυνθεί σημαντικά το έργο των αρμοδίων αρχών με την απομείωση διοικητικών βαρών και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών υστερήσεων. Παράλληλα, συμβάλλει στην μείωση των μετακινήσεων των πολιτών».