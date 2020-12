Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 916 κρούσματα της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.



Ξεπέρασαν τους 4.000 οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ την Παρασκευή ανακοινώθηκαν ακόμη 916 κρούσματα στην Ελλάδα, καθώς και μικρή μείωση των διασωληνωμένων ασθενών.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 916 μολύνσεων, 248 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στη Αττική και 186 στην Θεσσαλονίκη.

Η Δυτική Αττική, που από το πρωί μπήκε σε αυστηρό lockdown, καταγράφει σήμερα 47 νέα κρούσματα.

Τα κρούσματα σήμερα στην Αττική:

27 στην Ανατολική Αττική

48 στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

47 στη Δυτική Αττική

32 στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

51 στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών

22 στον Νότιο Τομέα Αθηνών

18 στην Π.Ε. Πειραιώς

3 στην Π.Ε. Νήσων

Οι πέντε περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα

248 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής

186 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

46 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

39 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

?37 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

Δείτε την κατανομή των κρουσμάτων της Παρασεκυής ανά περιφερειακή ενότητα: