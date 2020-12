Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας

Ο Ιγκόρ Μάτοβιτς ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε θετικός στην COVID-19, μία εβδομάδα μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ιγκόρ Μάτοβιτς, βρέθηκε θετικός στo τεστ για την COVID-19, ανέφερε στον ιστότοπό του το γραφείο της κυβέρνησης, μια εβδομάδα μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Υπάρχουν υποψίες ότι σε αυτήν τη Σύνοδο Κορυφής μολύνθηκε από τον ιό ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, γεγονός που ώθησε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες και υψηλόβαθμους Γάλλους αξιωματούχους να αυτοαπομονωθούν. Αρνητικό, πάντως ήταν το τεστ κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα είμαι ένας από εσάς», έγραψε ο Μάτοβιτς στο λογαριασμό του στο Facebook, επισυνάπτοντας μια φωτογραφία που δείχνει τα αποτελέσματα του τεστ.