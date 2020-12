Υγεία - Περιβάλλον

Δραματικό μήνυμα Παπαευαγγέλου στους πολίτες: ανησυχούμε πολύ για τις Εορτές

Ποιο ήταν το κλίμα που μετέφερε από τις συνεδριάσεις της επιτροπής των ειδικών. Ποια ήταν η “χαραμάδα ελπίδας” από την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα αυτήν την εβδομάδα.

«Ανησυχούμε πολύ» για τον κίνδυνο επιθετικής αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στις γιορτές, τόνισε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση της Παρασκευής από το Υπουργείο Υγείας.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή της με μία αναφορά στον σημερινό ημερήσιο απολογισμό από τον ΕΟΔΥ, η κα Παπαευαγγέλου είπε πως το κύριο χαρακτηριστικό της επιδημιολογικής κατάστασης αυτήν την εβδομάδα ήταν περαιτέρω μείωση των νέων κρουσμάτων και των νέων εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία.

Ωστόσο, επεσήμανε πως ο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων σε περιοχής όπως η δυτική Αττική και η Κοζάνη, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό κι ελπιδοφόρο το γεγεονός ότι είναι η πρώτη εβδομάδα κατά την οποία οι ασθενείς που βγήκαν από τις ΜΕΘ ήταν περισσότεροι από εκείνους που διασωληνώθηκαν, ενώ παράλληλα μειώθηκε και ο αριθμός των θυμάτων.

Είμαστε χαρούμενοι, είπε, που πετύχαμε τη μείωση του δεύτερου πανδημικού κύματος. Αλλά, με βάση τον αριθμό των ενεργών κρουσμάτων, ο κίνδυνος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, συμπλήρωσε.

Προειδοποίησε ότι έστω και μία μικρή χαλάρωση, μπορεί να οδηγήσει σε επιθετική αύξηση των κρουσμάτων και πίεση στο ΕΣΥ.

Μεταφέροντας το κλίμα από τις συνεδριάσεις της επιτροπής των ειδικών, τις προηγούμενες ημέρες, η Βάνα Παπαευαγγέλου είπε χαρακτηριστικά:

«Ανησυχούμε πολύ!», συμπληρώνοντας πως «δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς, λάθη και ωχαδερφισμό».

«Θέλουμε μετά τις γιορτές να αρχίσουμε να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία» και να σχεδιάζουμε την επιστροφή στην κανονικότητα

Υπενθύμισε πως μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, την πλέον “οικογενειακή γιορτή” στις ΗΠΑ, καταγράφηκε αύξηση 20% των κρουσμάτων.

Υπογραμμίζοντας πως οι συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους μπορούν να εξελιχθούν σε εστίες υπερμετάδοσης, σημείωσε πως «εντυπωσιάζει η δραματική προειδοποίηση του ΠΟΥ», που κάλεσε τον κόσμο να μείνει σπίτι φέτος τα Χριστούγεννα, διαμηνύοντας πως «δεν αξίζει το ρίσκο. Το πιο ασφαλές σήμερα είναι να μείνουμε όλοι στο σπίτι».