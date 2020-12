Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης προς ΟΝΝΕΔ: “εθνικό στοίχημα” ο εμβολιασμός

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο της ΟΝΝΕΔ για τους άστεγους.

«Η αλληλεγγύη προς τον πιο αδύναμο, αλλά και η προστασία της δημόσιας υγείας, είναι καθήκοντα όλων», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την παρέμβασή του στον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ ΝΔΦΚ.

«Είναι καθήκοντα που συμβαδίζουν» επεσήμανε και χαρακτήρισε εύστοχη την πρωτοβουλία της ΟΝΝΕΔ να διοργανώσει αυτόν τον τηλεμαραθώνιο με σκοπό την ενίσχυση των αστέγων. Είπε επίσης πως είναι «εξαιρετικά ακριβές και εξαιρετικά επίκαιρο το σύνθημα “Μαζί από απόσταση”» που έχει επιλεγεί και αξίζει αυτή η προσπάθεια να πετύχει.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές της προσπάθειας τονίζοντας ότι «για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι νέοι της ΝΔ, μπορείτε να γίνετε μια γέφυρα με την κοινωνία. Με τις επιλογές σας αποδεικνύετε ότι διαβάζετε και πολύ καλά τα μηνύματα της κοινωνίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης ότι είναι και ο ίδιος ένας από τους αναγνώστες της “Σχεδίας”, την οποία χαρακτήρισε εμβληματικό έντυπο, «το οποίο πωλούν ευάλωτοι συμπολίτες μας πιάνοντας έτσι το νήμα μιας καλύτερης ζωής». Προσέθεσε πως είναι πολύ σημαντικό που με την πρωτοβουλία αυτή «ενισχύεται το υπνωτήριο των αστέγων των Γιατρών του Κόσμου. Το ίδιο ισχύει και για τα δείπνα αγάπης, που εδώ και έξι χρόνια προσφέρουν τροφή αλλά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στους αστέγους».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως θα ήθελε να επαναλάβει ότι «η κοινωνική δράση και ο εθελοντισμός είναι ο δικός μας πολιτικός ακτιβισμός και η φροντίδα του κράτους στον πιο αδύναμο βρίσκεται στον πυρήνα της δικιάς μας πολιτικής ιδεολογίας, στον πυρήνα των φιλελεύθερων ιδεών μας και πρέπει να υπηρετούμε αυτές τις ιδέες με συνέπεια και περηφάνια».

Εξέφρασε τη σιγουριά του για πολύ καλά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, είπε πως είναι ένα μικρό δείγμα των απαντήσεων που η ΟΝΝΕΔ δίνει στα ζητούμενα της δύσκολης συγκυρίας. Υπογράμμισε επίσης πως οι προσπάθειες δεν εξαντλούνται εδώ γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό στοίχημα που δεν είναι άλλο από το εθνικό στοίχημα του μαζικού εμβολιασμού και κάλεσε όλους να δώσουν το “παρών” με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια ορμή.