Κοινωνία

“Ντελίβερι” κοκαΐνης σε επώνυμους: Στη φυλακή οι κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέοι και οι έξι κατηγορούμενοι για τις κατ' κατοίκον παραδόσεις ναρκωτικών σε πρόσωπα της showbiz. Τι δήλωσε ο φερόμενος ως αρχηγός

Στην φυλακή θα οδηγηθούν οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος κοκαϊνης που εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, μέλη του οποίου φέρονται να παρέδιδαν κατ' οίκον τα ναρκωτικά σε πρόσωπα από τον χώρο της showbiz.

Οι έξι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στην ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας αρνήθηκαν τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται, δηλώνοντας, στην πλειοψηφία τους, τοξικομανείς.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος φέρεται κατά την απολογία του να αρνήθηκε τον ρόλο που του αποδίδεται στη δικογραφία και να κατονόμασε άλλο πρόσωπο, που δεν έχει συλληφθεί, ως επικεφαλής και συντονιστή της ομάδας. Φέρεται επίσης να ισχυρίζεται πως είναι τοξικοεξαρτημένος και πως διακινούσε ναρκωτικές ουσίες για να μπορεί να εξασφαλίζει τις δόσεις του.

Συγκατηγορούμενες του θεωρούμενου ως αρχηγού της ομάδας διακίνησης είναι η σύζυγος του, η αδελφή της και η πεθερά του, οι οποίες αρνούνται όσα τους αποδίδονται.

Μετά το πέρας της απολογητικής διαδικασίας ανακρίτρια και εισαγγελέας διέταξαν την προφυλάκιση όλων τους.