Κορονοϊός – Ένοπλες Δυνάμεις: Πως θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του testing

Τι ανακοίνωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνδράμει στην αντιμετώπιση της υγειονομικής απειλής του κορονοϊού με εξειδικευμένο προσωπικό, μέσα μεταφοράς καθώς και χώρους νοσηλείας. Αυτό τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, μιλώντας στην τακτική ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την κατάσταση του κορονοϊού στην Ελλάδα.

«Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας», τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι Ένοπλες Δυνάμεις «συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που προβλέπει την ανάπτυξη 130 σταθμών δειγματοληψίας και τη διενέργεια ταχέων διαγνωστικών ελέγχων (rapid tests). Οι σταθμοί δειγματοληψίας έχουν ήδη αναπτυχθεί σε 73 πόλεις της ελληνικής επικράτειας από 97 μονάδες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των στρατιωτικών νοσοκομείων, καλύπτοντας, έτσι και τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας».

Αναφερόμενος στους σταθμούς, τόνισε ότι είναι «στεγασμένοι σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους των στρατιωτικών μονάδων και έχουν, ήδη, στελεχωθεί με ιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας».

Επιπλέον, συμπλήρωσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, η Πολιτική Προστασία έχει διαθέσει τον απαραίτητο υγειονομικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, δηλαδή, «κιτ των rapid tests, tablets καθώς και μέσα προστασίας του προσωπικού».

Από τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, υπογράμμισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, «όσοι πολίτες το επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στους σταθμούς για τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων. Η προσέλευση θα γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτίζεται από την Πολιτική Προστασία».

Παράλληλα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πρόσθεσε ότι «συνεχίζεται η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, αλλά, και την ανακούφιση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου από την υγειονομική κρίση».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συνεχίζονται οι εξής επτά δράσεις:

Η διάθεση στο υπουργείο Υγείας 35 απλών κλινών νοσηλείας και 18 κλινών ΜΕΘ στα στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας για την κάλυψη περιστατικών κορονοϊού.

Η διάθεση κλινών ΜΕΘ για την κάλυψη γενικών περιστατικών του ΕΚΑΒ.

Η διάθεση 2 κλινικών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, με 28 κλίνες έκαστη, για τη μεταφορά των μη covid περιστατικών των καρδιοχειργουρικών και νευροχειρουργικών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, προκειμένου οι αντίστοιχες κλινικές του ΑΧΕΠΑ να διατεθούν για ασθενείς με κορονοϊό.

Η ανάπτυξη και λειτουργία κινητής υγειονομικής μονάδας εκτάκτων αναγκών στον προαύλιο χώρου του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

Η υποστήριξη του ΕΚΑΒ στο έργο της μεταφοράς μη covid περιστατικών με ασθενοφόρα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Η διάθεση 232 στελεχών υγειονομικού στη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τον ΕΟΔΥ, τα εργαστήρια αναφοράς κορονοϊού Αθήνας και Θεσσαλονίκης, την περιφέρεια Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας, στην ομάδα διαχείρισης κρίσεων στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, το Κέντρο Υγείας Εχίνου καθώς και σε πύλες εισόδου της χώρας.

Η παρασκευή και διάθεση αντισηπτικών διαλυμάτων για την κάλυψη των αναγκών του υπουργείου Υγείας και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω», είπε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, «ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς καμία έκπτωση στην εκτέλεση της κύριας αποστολής τους, διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ετοιμότητα να σταθούν αρωγοί στο κοινωνικό σύνολο, συμμετέχοντας με τις δυνάμεις τους στο κοινό εθνικό μέτωπο κατά της πανδημίας του κορονοϊού για την προάσπιση του μείζονος αγαθού της δημόσιας υγείας».