Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα απολογούνται επτά ανήλικοι - Κατηγορούνται για ασέλγεια σε βάρος 14χρονης

Υπό κράτηση μέχρι την απολογία τους οι επτά ανήλικοι μετά τις καταγγελίες ανήλικης για ασέλγεια.

Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν να απολογηθούν επτά ανήλικοι που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία 14χρονης ότι προέβησαν σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της. Η εισαγγελεας ποινικής δίωξης -ενώπιον την οποίας οδηγήθηκαν- τους απήγγειλε κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος και κατόπιν τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον ανακριτή από τον οποίο πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα.

Μέχρι τότε παραμένουν σε καθεστώς κράτησης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά είναι ηλικίας 13 έως 17 ετών. Σύμφωνα με την 14χρονη, το καταγγελλόμενο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης όταν η ίδια μετέβη σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στην Περαια, όπου βρισκόταν ένας συνομήλικός της με έξι ακόμη φίλους του. Μετά την καταγγελία στην αστυνομία ακολούθησε η σύλληψη των επτά ανηλικων αγοριών.