Κοινωνία

Συγκλονίζει η κόρη του 86χρονου στον ΑΝΤ1: Σκότωσαν τον πατέρα μου για 250 ευρώ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Στέλλα Δημητρίου αφηγείται όσα πρόλαβε να της πει ο πατέρας της πριν ξεψυχήσει. Πώς έφθασε η Αστυνομία στην εξιχνίαση του εγκλήματος.​​