Παναθηναϊκός - Γιαννακόπουλος: Για το γήπεδο άκουσα ευχολόγια

Συνάντηση με τον δήμαρχο Αθηναίων είχε ο ισχυρός άνδρας της “πράσινης” ΚΑΕ.

Την άποψη ότι η γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα πρέπει να πάρει την απόφαση για τον Βοτανικό, εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συναντήθηκε σήμερα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με θέμα τις προτάσεις της δημοτικής αρχής για το νέο γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή του Βοτανικού.

Η συνάντηση κράτησε περίπου μια ώρα και 20 λεπτά και, εξερχόμενος μετά το τέλος της από το Δημαρχιακό Μέγαρο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτήρισε ευχολόγια τα υπογεγραμμένα μνημόνια, ενώ φάνηκε να μην ικανοποιείται από αυτά που άκουσε ως προς τη χωροθέτηση του γηπέδου μπάσκετ και συνολικά το μπασκετικό πρότζεκτ, όμως τόνισε ότι η ΚΑΕ θα συμμετάσχει στις ομάδες εργασίας και δεσμεύτηκε πως ό,τι αποφασίσει η γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη και των φίλων του Παναθηναϊκού, θα το ακολουθήσει και η ΚΑΕ, όσο ο ίδιος έχει την ιδιοκτησία της.

Τέλος, ανέφερε ότι οι όροι του μνημονίου είναι χειρότεροι από αυτούς που είχε συμφωνήσει ο ίδιος και ακόμη χειρότεροι από τους όρους που τον ανάγκασαν -όπως είπε- να αποχωρήσει από την προεδρία του Ερασιτέχνη το καλοκαίρι.

Μετά τη συνάντησή του με τον κ. Μπακογιάννη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε: «Είναι γνωστό από τον περασμένο Ιούνιο ότι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους από της αποχώρησής μου από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό είναι η εξέλιξη στο θέμα της Διπλής Ανάπλασης. Όλοι θα με ρωτήσετε τί δουλειά έχω εδώ, από τη στιγμή που δεν είμαι στην Προεδρία. Ήρθα για να δω τι έχει αλλάξει από τη συμφωνία που είχα κάνει με όλους τους φορείς για το θέμα του Βοτανικού, γιατί με νοιάζει το καλό του Παναθηναϊκού, αλλά και για να ακούσω την πρόταση για την ΚΑΕ, ώστε να δω αν είναι συμφέρουσα, με σκοπό να μπει όχι μόνο στο νόμο της Διπλής Ανάπλασης, αλλά σε όλο το πρότζεκτ.

Ανάλογα με τους όρους της συμφωνίας, ο Παναθηναϊκός ή θα μεγαλουργήσει, κατακτώντας πρωταθλήματα, ή θα είναι μία ταφόπλακα. Είναι μία απόφαση ζωής ο Βοτανικός για τα τμήματα του συλλόγου και τη βιωσιμότητά του. Κανένα από τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται με τον Παναθηναϊκό, ούτε πρέπει, ούτε μπορούν να πάρουν τόσο σημαντικές αποφάσεις. Ο ένας έχει κατ' επανάληψη διασύρει το όνομα του Παναθηναϊκού και την ιστορία του εντός και εκτός γηπέδων και έχει αποδείξει ότι το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει και ο μόνος γνώμονας στο οτιδήποτε πράττει είναι το οικονομικό συμφέρον του, αλλά και η εξυπηρέτηση τρίτων, ο άλλος δεν έχει την εμπειρία και το ειδικό βάρος για να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις και σίγουρα δεν θα μπορούσα να ήμουν εγώ, ειδικά όταν είμαι υπό ένα καθεστώς αποχώρησης και εύρεσης αγοραστή. Οι μοναδικοί που θα μπορούσαν και πρέπει να πάρουν την απόφαση είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Αυτοί που αποδεδειγμένα αγαπούν το σύλλογο και η απόφαση πρέπει απαραιτήτως να πάει στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Είναι κάτι που πρέπει απαραιτήτως να πάει στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Έχουν αλλάξει πολύ οι όροι από την πρώτη συμφωνία που είχα κάνει, αλλά είναι χειρότεροι και από τους όρους που με ανάγκασαν να φύγω από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, για να μην είμαι ο άνθρωπος που θα υπογράψει την ταφόπλακα της ομάδας. Πρέπει να πάρει την απόφαση ο ενεργός κόσμος. Κανένας άλλος.

Για το γήπεδο δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένα. Άκουσα ευχολόγια, άκουσα για ένα MoU που στο δικό μου το μυαλό ακούγονται ως ευσεβείς πόθοι. Επειδή θέλω να εξαντλήσω κάθε πιθανότητα και δυνατότητα, ώστε να προχωρήσει ένα μεγάλο έργο για τον Παναθηναϊκό, παρόλο που θεωρώ ότι δύσκολα η ΚΑΕ θα πάει σ' ένα μέρος που ούτε γνωρίζει. Το τίμημα θα είναι υψηλό γιατί δεν εντάσσεται στην ανταλλαγή με τη Λεωφόρο. Παρ' όλα αυτά, θα συμμετέχει στις ομάδες εργασίας. Πάντως, αν τα μνημόνια και τα ΜoU είχαν αξία, ο Παναθηναϊκός δεν θα ήξερε που να πρωτοδιαλέξει να παίξει. Θα είχε ένα γήπεδο στου Γουδή, στη Λεωφόρο, στον Βοτανικό και θα είχε και το Athens Alive στο ΟΑΚΑ. Οπότε στο δικό μου το μυαλό τα μνημόνια και τα ΜoU είναι κάτι που παίρνεις έτσι και τα σκίζεις. Ελπίζω να κάνω λάθος. Ό,τι και να αποφασίσει η Γ.Σ. της ομάδας, δεσμεύομαι ότι θα το ακολουθήσει και η ΚΑΕ, εφόσον συνεχίσω να είμαι ο ιδιοκτήτης της ομάδας».

Δήμος Αθηναίων: Κρινόμαστε από τις πράξεις μας και όχι από τα λόγια μας

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, μετά το τέλος της συνάντησης του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με θέμα τις προτάσεις της δημοτικής αρχής για το νέο γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή του Βοτανικού. Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει εξαιρετικά σημαντικό για την οικογένεια του Παναθηναϊκού και την πόλη το πρόγραμμα της διπλής ανάπλασης, υπογραμμίζει ότι «κρατάμε την εκπεφρασμένη δέσμευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας για το γήπεδο του μπάσκετ» και καταλήγει: «Κρινόμαστε από τις πράξεις μας και όχι από τα λόγια μας».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων έχει ως εξής:

«Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για την οικογένεια του Παναθηναϊκού, όσο και για όλη την πόλη. Υλοποιείται βάσει των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων. Κρατάμε την εκπεφρασμένη δέσμευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας για το γήπεδο του μπάσκετ και τη διαβεβαίωση ότι θα δώσει το παρών στην πρώτη συνεδρίαση της στις αρχές Ιανουαρίου. Σημασία έχει μόνο η επίτευξη του κοινού στόχου. Κρινόμαστε από τις πράξεις μας και όχι από τα λόγια μας».