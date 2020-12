Οικονομία

Πάιατ: “Ύμνοι” για το διεθνές κέντρο θαλάσσιας τεχνολογίας και καινοτομίας στη Σύρο

Ο Αμερικανός πρέσβης εξέφρασε την ελπίδα η επιτυχία να επαναληφθεί με τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Τι είπε για την ψηφιακή εποχή και τις επενδύσεις.

Το Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Σύρο είναι το επόμενο βήμα για την ενίσχυση του ναυπηγείου των Νεωρίων και τη μετατροπή του σε φάρο για τη ναυτιλία του 21ου αιώνα, τόνισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Μιλώντας στη διαδικτυακή παρουσίαση του Κέντρου στο Νεώριο της Σύρου, ο Αμερικανός πρέσβης εξέφρασε ικανοποίησή του για τη λειτουργία του Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στη Σύρο, που υποστηρίζεται από τεχνολογία αιχμής της Cisco, και υπογράμμισε τη σημασία του. Το κέντρο της Σύρου θα δείξει στους Έλληνες καπετάνιους και πλοιοκτήτες πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπερσύγχρονα προγράμματα, εφαρμογές παρακολούθησης και μεγάλου όγκου ψηφιακά δεδομένα (big data) για να βελτιστοποιήσουν τις διαδρομές τους, να κάνουν τους στόλους τους πιο αποδοτικούς ως προς τα καύσιμα, να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία και να αυξήσουν τα κέρδη, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε ενθουσιασμένος για τη συνεργασία της Onex και της Cisco και διατύπωσε την πεποίθηση πως δουλεύοντας μαζί μπορούν να ξεκλειδώσουν την ελληνική ευφυΐα για να βοηθήσουν τους Έλληνες πλοιοκτήτες και τα πληρώματά τους να μετατρέψουν τους στόλους τους στους πιο καινοτόμους στον κόσμο. Ακόμα, είπε πως είναι περήφανος που οι αμερικανικές εταιρείες και η αμερικανική κυβέρνηση διαδραματίζουν τόσο κεντρικό ρόλο στην αναζωογόνηση της ναυπηγικής βιομηχανίας της Ελλάδας, η οποία ήταν κεντρική για την ελληνική ταυτότητα από τότε που ο αθηναϊκός στόλος κέρδισε στη Μάχη της Σαλαμίνας πριν από 2.500 χρόνια. Συνεχίζοντας εμφανίστηκε βέβαιος ότι όπως η αρχαία θαλάσσια τεχνολογία άλλαξε την πορεία της δυτικής ιστορίας, οι ψηφιακές τεχνολογίες “επόμενης γενιάς”, στις οποίες συνεργάζονται η Cisco και η ONEX, θα φέρουν επανάσταση στη σύγχρονη ελληνική ναυτιλία.

Πιάνοντας το νήμα από την πρώτη επίσκεψή του στη Σύρο, το 2017, ο Αμερικανός πρέσβης παρατήρησε πως τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια η ONEX βοήθησε στην ανοικοδόμηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω της αναγέννησης του ναυπηγείου του Νεωρίου. Ως αποτέλεσμα, προσέθεσε, η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία αυξήθηκε περισσότερο από 100% από το 2017-2019, με το Νεώριο να συνεισφέρει πάνω από το 90% αυτής της ανάπτυξης.

Παράλληλα, επισήμανε πως το όμορφο νησί της Σύρου επωφελήθηκε επίσης από την αναγέννηση του Νεώριου, καθώς η επαναλειτουργία του ναυπηγείου δημιούργησε περίπου 600 θέσεις εργασίας, φθάνοντας σχεδόν σε πλήρη χωρητικότητα φέτος.

Σημείωσε πως δεν αποτελεί έκπληξη για τον ίδιο ότι αμερικανικές εταιρείες όπως η ONEX και η Cisco δεσμεύονται με ειλικρινείς, αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες με τις τοπικές κοινότητες, παρέχοντας παράλληλα ό,τι καλύτερο στις ΗΠΑ στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και των καινοτόμων τεχνολογιών.

Εξίσου, δήλωσε υπερήφανος που το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη διεξαγωγή συντήρησης και επισκευής στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ.

Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα η επιτυχία της ONEX στη Σύρο να επαναληφθεί με τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, με την υποστήριξη της Εταιρίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Χρηματοδότησης (DFC) της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία και στο αποτύπωμα που αφήνουν οι αμερικανικές επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα στη χώρα μας σε ό,τι αφορά τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. «Κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες όπως η Cisco στοιχηματίζουν στο μέλλον της Ελλάδας ως κόμβου τεχνολογίας και καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ επαίνεσε τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης «που οδήγησε επιτυχημένα στην ψηφιοποίηση της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα ψηφισμένου Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της ψηφιακής Βίβλου και της έναρξης του “καθαρού δικτύου” 5G της COSMOTE που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός». Όλα αυτά, υπογράμμισε ο Τζέφρι Πάιατ, στέλνουν θετικά μηνύματα προς Αμερικανούς επενδυτές και τις εταιρείες όπως η Microsoft και η Digital Realty, που ανταποκρίθηκαν με σημαντικές νέες επενδύσεις στις υποδομές “νέφους” (cloud) της Ελλάδας.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco στη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τα σχέδια για την εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας σε αναδυόμενες τεχνολογίες, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνηση και άλλοι εταίρων σε όλη τη χώρα.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Διεθνές Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στις εγκαταστάσεις του Ναυπηγείου του Νεωρίου στη Σύρο, που δημιουργούν οι εταιρείες ONEX και η Cisco, έχει ως στόχο να παρέχει στις επιχειρήσεις μια ιδανική γκάμα τεχνολογικών εργαλείων για την εξισορρόπηση τόσο της οικονομικής όσο και της περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας τους. Επίσης, θα αποτελέσει και έναν κόμβο θαλάσσιας καινοτομίας, για να αναπτυχθούν σχέδια που θα «αλλάζουν τα δεδομένα», μέσω ενός οικοσυστήματος, ψηφιακών συνεργατών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιστημονικών συνεργατών, νεοφυών επιχειρήσεων, προς όφελος της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε γενικότερο επίπεδο.