Πολεμικό Ναυτικό: Καταιγισμός πυρών σε Μυρτώο και Κρητικό πέλαγος (βίντεο)

Εντυπωσιακές εικόνες από τις ασκήσεις “Λόγχη”, “Αιγιαλός” και “Περισκόπιο”. Τα γυμνάσια παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΝ.

Οι εθνικές τεχνικές ασκήσεις “Λόγχη”, “Αιγιαλός” και “Περισκόπιο” έλαβαν χώρα από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου καθώς και του Κρητικού πελάγους.

Οι τεχνικές ασκήσεις ήταν προγραμματισμένες και έγιναν με συμμετοχή πλοίων των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, πλοίων επιτήρησης, υποβρυχίων, ελικοπτέρων της διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού καθώς και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τις ανωτέρω ασκήσεις εκτελέστηκαν προκεχωρημένα γυμνάσια πυρών κατά στόχων επιφανείας και αέρος με το σύνολο των πυροβόλων των πλοίων, βολές τορπιλών γυμνασίων από υποβρύχια καθώς και σημαντικός αριθμός αντικειμένων εξάσκησης σε όλα τα είδη των απειλών.

Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Τα γυμνάσια πυρών παρακολούθησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, επί της φρεγάτας “Λήμνος”, όπου διαπίστωσε την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και το ακμαίο ηθικό των πληρωμάτων των μονάδων του στόλου.

O αρχηγός ΓΕΝ εξήρε την προσπάθεια, τον επαγγελματισμό, την προσήλωση στο καθήκον και την αποφασιστικότητά του προσωπικού των μονάδων ιδιαίτερα κατά την πρόσφατη μοναδική σε διάρκεια κινητοποίηση υπό συνθήκες πανδημίας και τους απηύθυνε ευχές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.