Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η “βασίλισσα” πήρε τη νίκη στην παράταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση στο ΣΕΦ, για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός “λύγισε” στο φινάλε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ηττήθηκε με 82-86 στην παράταση (69-69 κ.α.) κι οι παίκες του έφυγαν με σκυμμένα κεφάλια από το ΣΕΦ, μετά την αναμέτρηση-“θρίλερ” για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

Με την αποψινή απώλεια, οι “ερυθρόλευκοι” είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-7, κλείνοντας χωρίς νίκη τη “διαβολοβδομάδα”.

Στον αντίποδα, οι Ισπανοί ολοκλήρωσαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα, απογοητεύοντας τους “αιώνιους” και βελτιώνοντας σε 10-5 το ρεκόρ τους.

Τα δεκάλεπτα: 12-12, 30-31, 51-49, 69-69 (κ.α.), 82-86 (παρ.)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Χάρισον 6, Σπανούλης 5, Σλούκας 11, Μάρτιν 18, Βεζένκοβ 7, Παπανικολάου 3, Ζαν-Σαρλ 7, Τζένκινς, Έλις 7, ΜακΚίσικ 18.

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Κοζέρ 5, Ράντολφ 4, Φερνάντεθ 3, Αμπάλντε 4, Λαπροβίτολα 19, Ντεκ 2, Γκαρούμπα 1, Κάρολ 8, Ταβάρες 13, Γιουλ 10, Τόμπκινς 15, Τέιλορ 2.