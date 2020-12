Κοινωνία

Το… έσκασε ο 14χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένου

Μαζί με την 12χρονη αδερφή του, έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία, ως οι δράστες της αιματηρής επίθεσης ληστείας στη Θεσσαλονίκη.

(φωτογραφία αρχείου)

Εξαφανίστηκε από τους χώρους του Παπαφείου Ορφανοτροφείου, στη Θεσσαλονίκη, ο 14χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε μαζί με την 12χρονη αδελφή του έναν 87χρονο για να τον ληστέψει.

Ο ένας εκ των πρωταγωνιστών της υπόθεσης που σόκαρε τη Θεσσαλονίκη, σήμερα τα ξημερώματα μεταφέρθηκε στο ίδρυμα όπου φιλοξενούνταν και στο παρελθόν και είχε διαφύγει από αυτό, ωστόσο τα χαράματα διαπιστώθηκε ότι είναι εκ νέου… εξαφανισμένος.

«Ο ανήλικος που σήμερα έγινε γνωστό στον Τύπο ότι κατηγορήθηκε μαζί με άλλους για την από 2.12.2020 ανθρωποκτονία και ληστεία σε βάρος ενός υπερήλικου συμπολίτη μας στη Θεσσαλονίκη είχε ανατεθεί με την Αριθ.539/2020 παραγγελία της Εισαγγελέα Ανηλίκων Θεσσαλονίκης η προσωρινή του φιλοξενία στο Παπάφειο. Στην εισαγωγή του είχαν διατυπωθεί έντονες αντιρρήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων και της Διοίκησής του, καθώς ο ανήλικος δεν πληρούσε για διάφορους λόγους τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, του Παπαφείου.

«Ο εν λόγω ανήλικος δηλώθηκε από το “Παπάφειο Ορφανοτροφείο” την 25.10.2020 επισήμως δια της νόμιμης διαδικασίας ως “εξαφανισμένος”, γεγονός για το οποίο είχε ενημερωθεί έγκαιρα η Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τη βασιμότητα των αντιρρήσεων της Διοίκησης του “Παπαφείου Ορφανοτροφείου” που είχε υποδείξει άλλους φορείς ως κατάλληλους για την περίπτωση της φροντίδας του συγκεκριμένου ανηλίκου» προσθέτει το Παπάφειο.

«Σήμερα την 01.00΄ τη νύχτα, κατόπιν νέας παραγγελίας της Εισαγγελίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε εκ νέου στο “Παπάφειο Ορφανοτροφείο” η εισαγωγή του ίδιου ως άνω ανηλίκου, χωρίς, μάλιστα, να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη της τόσο σοβαρής νέας κατηγορίας που τον βαραίνει από τις Αστυνομικές Αρχές και παρά τις έντονες αντιρρήσεις της Διοίκησης του Παπαφείου εξαιτίας μέτρων που έχει λάβει για την περιστολή της διάδοσης του κορωνοϊού στους τροφίμους του. Ο ανήλικος τα χαράματα διαπιστώθηκε ότι είχε εκ νέου διαφύγει των χώρων του ορφανοτροφείου και είναι εκ νέου “εξαφανισμένος”.

Επισημαίνεται προς όλους ότι το “Παπάφειο” είναι Ορφανοτροφείο, στο οποίο φιλοξενούνται ανήλικα παιδιά που επιθυμούν να διαμένουν σε αυτό, και όχι κάποιο ιδιότυπο “Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων”, όπου υπάρχει υποδομή υποχρεωτικού εγκλεισμού”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του «Παπαφείου» στέλνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους συγγενείς του θύματος και ελπίζουν στην ταχεία εύρεση του ανηλίκου και στην κατάλληλη αυτή τη φορά αντιμετώπιση της περίπτωσής του από την Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

