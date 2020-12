Κόσμος

Κορονοϊός: “Κόκκινη ζώνη” η Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο ολικό lockdown στην Ιταλία. Πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τζουζέπε Κόντε.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε απόψε τους νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις που θα ισχύσουν από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου.

Καθ’ ‘ολη την περίοδο αυτή, η χώρα μετατρέπεται σε κόκκινη ζώνη, με εξαίρεση την 28η, 29η, την 30ή Δεκεμβρίου και την 4η Ιανουαρίου, όταν θα υπάρξει μικρή χαλάρωση και η Ιταλία θα είναι μια μεγάλη «πορτοκαλί ζώνη».

Όπως και στο παρελθόν, «κόκκινη ζώνη» σημαίνει ότι καφέ και εστιατόρια -αλλά και τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα- θα παραμείνουν κλειστά, εκτός από τα φαρμακεία, τα καταστήματα τροφίμων, τα περίπτερα και τα κομμωτήρια. Οι εκκλησίες θα παραμείνουν ανοικτές, με κανονική τέλεση των λειτουργιών μέχρι τις 10 το βράδυ.

Ροφήματα και φαγητά θα παραδίδονται μόνον κατ΄οίκον ή θα πρέπει να μεταφέρονται από τους ίδιους τους πελάτες, στο σπίτι. Παράλληλα, περιορίζεται αυστηρά και το δικαίωμα μετακίνησης των πολιτών: θα επιτρέπεται μόνον για λόγους υγείας, επαγγελματικούς και για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, με υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης.

Μόνη παραχώρηση, το ότι κάθε μέρα, στο διάστημα αυτό, οι Ιταλοί θα μπορούν να επισκέπτονται συγγενή ή φίλο, πάντα υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση. Στα ΙΧ αυτοκίνητα δεν θα μπορούν να επιβαίνουν πάνω από δυο άτομα, συν τα παιδιά τους, όταν είναι μέχρι δεκατεσσάρων ετών. Οι Ιταλοί, παράλληλα, δεν θα μπορούν να δέχονται, στο σπίτι, πάνω από δυο φίλους ή συγγενείς.

Κατά τις τέσσερις ημέρες της «πορτοκαλί ζώνης», τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά και οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται χωρίς περιορισμούς, εντός του δήμου στον οποίο διαμένουν. Επιτρέπεται η έξοδος από τον τόπο διαμονής, μόνον αν πρόκειται για δήμο με λιγότερους από 5.000 κατοίκους και αν ο τελικός προορισμός δεν απέχει πάνω από 30 χιλιόμετρα. Θα συνεχίσει να ισχύει, τέλος, απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.

«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε όλη την Ευρώπη. Ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί παντού, τον κάμπτουμε αλλά δεν τον εξαφανίζουμε», τόνισε ο Τζουζέπε Κόντε, προσθέτοντας ότι «τα μέτρα αυτά, στοχεύουν στο να αποτρέψουν τυχόν έκρηξη των μολύνσεων κατά την περίοδο των γιορτών».

«Κατανοούμε τις οικονομικές δυσκολίες μεγάλου αριθμού πολιτών και αποφασίσαμε ότι θα καταβληθούν περίπου 645 εκατομμύρια ευρώ, ως αποζημίωση, στους ιδιοκτήτες των εστιατορίων και καφέ μπαρ», υπογράμμισε ο Ιταλός πρωθυπουργός.

«Η 27η Δεκεμβρίου θα είναι η πρώτη ημέρα χορήγησης του εμβολίου στην χώρα μας, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τους πρώτους μήνες του 2021 για τον μαζικό εμβολιασμό των πολιτών. Θα εξηγήσουμε ότι το εμβόλιο είναι απόλυτα ασφαλές, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι η όλη αυτή διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε εθελοντική, και όχι σε υποχρεωτική βάση», ολοκλήρωσε ο Τζουζέπε Κόντε.