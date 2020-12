Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καρανταλής στον ΑΝΤ1: έκανα το εμβόλιο και έτσι “έπεισα” πολλούς αρνητές (βίντεο)

Τι λέει ο καρδιολόγος σε νοσοκομείο των ΗΠΑ για όσα ακολούθησαν την χορήγηση της δόσης και την ανάγκη να υπάρξουν «έμπρακτα παραδείγματα» στην μάχη υπέρ του εμβολιασμού του πληθυσμού.