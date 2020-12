Υγεία - Περιβάλλον

Τασιούδης στον ΑΝΤ1: πολλοί ασθενείς μας παρακαλούν να μην γίνει η διασωλήνωση (βίντεο)

Ο Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μιλά για τις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων μηνών και τις ανθρώπινες στιγμές με ασθενείς που είναι απομονωμένοι από τους συγγενείς τους.