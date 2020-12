Κόσμος

Πομπέο κατά Ρωσίας για την κυβερνοεπίθεση στις ΗΠΑ

Ξεκάθαρο το μήνυμα του Υπ. Εξωτερικών μετά απο το μπαράζ επιθέσεων σε νευραλγικές υπηρεσίες της χώρας.

Η Ρωσία κρύβεται πολύ πιθανόν πίσω από την ευρεία κυβερνοεπίθεση που έπληξε τις ΗΠΑ, όπως και στόχους που βρίσκονται σε άλλες χώρες, δήλωσε χθες Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

"Ήταν μια πολύ σημαντική επιχείρηση και πιστεύω ότι τώρα μπορούμε να πούμε με ιδιαίτερη σαφήνεια ότι οι Ρώσοι εμπλέκονται σε αυτήν τη δραστηριότητα", σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της εκπομπής του πολιτικού σχολιαστή Μαρκ Λεβίν, The Mark Levin Show.