Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Πάνω από 30000 κρούσματα σε ένα 24ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαρώνει ο θανατηφόρος ιός στην χώρα. Πόσοι άνθρωποι πέθαναν μέσα σε μια ημέρα.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη Γερμανία ανήλθε σε 31.300 το 24ωρο που πέρασε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Με τα νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν ανήλθε σε 1.471.238 ο συνολικός αριθμός των προσβληθέντων από τον νέο κορονοϊό στη χώρα, σύμφωνα με το RKI.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 αυξήθηκε κατά 702 στη Γερμανία το προηγούμενο 24ωρο και ανέρχεται πλέον σε συνολικά 25.640 στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το RKI.