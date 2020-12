Παράξενα

Πρόστιμο στον Πινιέρα για selfie χωρίς μάσκα (εικόνες)

Ακριβά κόστισε η αναμνηστική φωτογραφία στον Πρόεδρο της Χιλής...

Ο πρόεδρος της Χιλής Σεμπαστιάν Πινιέρα τιμωρήθηκε χθες με πρόστιμο 3.500 δολαρίων, αφού πόζαρε για σέλφι σε μια παραλία μαζί με μια γυναίκα, χωρίς να φοράει μάσκα όπως απαιτείται κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές.

Η Χιλή εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση μάσκας σε όλους τους δημόσιους χώρους και οι παραβάτες τιμωρούνται με κυρώσεις που περιλαμβάνουν πρόστιμα, ακόμη και ποινές φυλάκισης.

Ο Πινιέρα ζήτησε συγγνώμη μετά την ανάρτηση της φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Χιλιανός πρόεδρος εξήγησε ότι περπατούσε μόνος του κατά μήκος της παραλίας κοντά στο σπίτι του στην πολυτελή παραθαλάσσια πόλη Κατσάγκουα της Χιλής, όταν μια γυναίκα τον αναγνώρισε και ζήτησε να τραβήξουν μαζί μια φωτογραφία.

Η σέλφι δείχνει τον πρόεδρο και τη γυναίκα να στέκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, σε μια ηλιόλουστη ημέρα, χωρίς κανένας από τους δύο να φορούν μάσκες.

Ο επιρρεπής σε γκάφες Πινιέρα είχε φωτογραφηθεί στο παρελθόν σε ένα πάρτι πίτσας μια από τις νύχτες των διαδηλώσεων ενάντια στην ανισότητα που ξέσπασαν πέρυσι στο Σαντιάγο και διήρκησαν για μήνες. Αργότερα εμφανίστηκε να βγάζει φωτογραφίες στην πλατεία, που ήταν το κέντρο των διαδηλώσεων, καθώς τα μέτρα κατά της πανδημίας υποχρέωναν τους διαδηλωτές σε κατ'οίκον περιορισμό.

Η πανδημία κορυφώθηκε στη χώρα τον Μάιο και τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο, και στη συνέχεια υποχώρησε μέχρι τον Νοέμβριο. Τα κρούσματα αυξάνονται και πάλι, επιφέροντας νέους περιορισμούς και καραντίνες.

Η Χιλή έχει καταγράψει 581.135 κρούσματα του ιού από την έναρξη της επιδημίας στη χώρα τον Μάρτιο και 16.051 θανάτους από την Covid-19.