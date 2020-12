Ζώδια

Zώδια και social media: Tι φωτογραφία διαλέγουν για το προφίλ τους

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή και η ανανέωση της εικόνας στα προφίλ, ανάλογα με το ζώδιο του καθενός.

Kοινωνική δικτύωση ή αλλιώς social network! Το διαδίκτυο είναι εδώ και χρόνια πλέον μέρος της καθημερινότητας και της ρουτίνας μας! Επικοινωνούμε με φίλους, αποκτούμε καινούργιους, βρίσκουμε φίλους από το παρελθόν που έχουμε χαθεί, ενημερωνόμαστε, μοιραζόμαστε στιγμές της καθημερινότητας μας και όλα αυτά άμεσα, γρήγορα και διασκεδαστικά! Όλοι λοιπόν, μικροί και μεγάλοι έχουν ένα προφίλ σε κάποια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Τι φωτογραφία όμως επιλέγει ο καθένας να βάλει στο προφίλ του και πόσο συχνά ανανεώνει το φωτογραφικό του άλμπουμ; Την απάντηση μας τη δίνει το ζώδιό του!

Κριός: Δεν είναι και πολύ fan του facebook ο Κριός. Θα βάλει ως εικόνα προφίλ ένα ζωάκι ή κάτι αστείο και θα το αφήσει εκεί για αρκετό καιρό, χωρίς να το αλλάξει. Δεν θα ανεβάσει δική του φωτογραφία και αν το κάνει, θα βάλει μια που θα είναι με την παρέα του. Γενικά πάντως δεν ασχολείται και πολύ, προτιμά τις συναντήσεις με τους πραγματικούς του φίλους, παρά την άσκοπη κουβεντούλα με τους διαδικτυακούς!

Ταύρος: Ο Ταύρος θα αναρτήσει την πιο όμορφη φωτογραφία που έχει και θα την αφήσει εκεί για πάντα. Το facebook είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να περάσει την ώρα του, μαθαίνοντας τα νέα των φιλικών του ατόμων. Του αρέσει και το κους-κους μέσω internet και γενικά το διασκεδάζει, ανεβάζοντας τραγούδια στο προφίλ του, αστεία βίντεο ή αποσπάσματα από τα αγαπημένα του βιβλία.

Δίδυμοι: Ο Δίδυμος διαθέτει έντονο χιούμορ σαν άτομο κι έτσι δεν θα διστάσει να βάλει μια αστεία φωτογραφία του, διακωμωδώντας τον εαυτό του. Φυσικά δεν θα την αφήσει και για πολύ καιρό, θα τη βαρεθεί σύντομα και θα ανεβάσει μια άλλη, εξίσου αστεία. Δεν διστάζει να δείξει μια τσαλακωμένη εικόνα του εαυτού του. Του αρέσει να δείχνει την πραγματική του εμφάνιση κι όχι μια βελτιωμένη φωτογραφία, που δε θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Καρκίνος: Ο Καρκίνος θα προσέξει πολύ τη φωτογραφία που θα αναρτήσει στο προφίλ του. Μπορεί να κάνει μέρες για να αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη και ποια θα αποσπάσει τα περισσότερα θετικά σχόλια από τους φίλους του. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να επιλέξει μια από την παιδική του ηλικία ή παρέα με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Λέων: Με μια φωτογραφία που θα αναδεικνύει την αρχοντιά και τη μεγαλοπρέπειά του θα θελήσει ο Λέοντας να κερδίσει τις εντυπώσεις. Το facebook είναι άλλος ένας τρόπος για να προβάλλει τον εαυτό του και να αποσπάσει το θαυμασμό και τα θετικά σχόλια των άλλων. Και φυσικά, η εικόνα του προφίλ του θα αλλάζει συχνά, ώστε να παρουσιάζει συνεχώς ενδιαφέρον για τους φίλους του και να μαζεύει περισσότερα “like”.

Παρθένος: Στον Παρθένο αρέσουν οι φωτογραφίες με τοπία, στα οποία είτε έχει πάει ο ίδιος, είτε θα ήθελε να πάει. Δεν συνηθίζει να βάζει το πρόσωπό του, αλλά όταν αποφασίσει να το κάνει, θα αναρτήσει μια φωτογραφία με ειδυλλιακό φόντο, που τράβηξε σε κάποιο από τα ταξίδια του. Και βέβαια, για κεντρική φωτογραφία του προφίλ θα επιλέξει την πιο κολακευτική, αφού του αρέσει η τελειότητα.

Ζυγός: Ο Ζυγός θα μπορούσε να πάει και σε επαγγελματία φωτογράφο, προκειμένου να έχει στο προφίλ του την πιο ωραία φωτογραφία, που θα κολακεύει και θα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του. Και φυσικά, η φωτογραφία αυτή θα αλλάζει συχνά, για να συμβαδίζει με την ψυχολογική του κατάσταση και τη διάθεσή του. Δε θα διαστάσει να βάλει και φωτογραφία που να τον δείχνει σε νεότερη ηλικία, σαν άλλος Ντόριαν Γκρέυ..

Σκορπιός: Ο Σκορπιός θα βάλει στο προφίλ του την πιο μυστηριώδη, αλλά και sexy φωτογραφία του κι αν διακρίνει ότι καταφέρνει με αυτή να μπερδεύει και να βάζει σε σκέψεις τους φίλους του, θα την αφήσει εκεί για πολύ καιρό. Αρκεί φυσικά να τον βοηθάει ταυτόχρονα να αυξήσει και τον αριθμό των “φίλων” του, με τη γοητεία που θα ασκεί!

Τοξότης: Η φωτογραφία στο προφίλ του θα παραμείνει η ίδια για αρκετό καιρό και θα είναι μια που θα τον δείχνει ακριβώς όπως είναι. Όμως, τα άλμπουμ του θα ανανεώνονται συνεχώς! Ο Τοξότης στο Μπαλί, ο Τοξότης στο Περού, ο Τοξότης στην Κένυα, ο Τοξότης στο Μαρόκο και πάει λέγοντας…

Αιγόκερως: Ο Αιγόκερως δε συνηθίζει να αλλάζει την φωτογραφία του προφίλ του συχνά. Αυτή που θα επιλέξει θα πρέπει να πληροί δύο κριτήρια, πρώτον να αναδεικνύει την ένταση του βλέμματός του και δεύτερον να προβάλει την επαγγελματική δραστηριότητά του. Άλλωστε, το πιο πιθανό είναι να δημιούργησε λογαριασμό στο facebook , το instagram ή το twitter για καθαρά επαγγελματικούς λόγους!

Υδροχόος: Ο Υδροχόος συνηθίζει να αναρτά φωτογραφίες των αγαπημένων του καλλιτεχνών ή διασήμων που θαυμάζει. Αλλάζει συνεχώς και ανανεώνει το προφίλ του, αφού θέλει με αυτόν τον τρόπο να ενημερώνει έμμεσα τους φίλους του για τα νέα του και την ψυχολογική του κατάσταση.

Ιχθύες: Ο Ιχθύς είναι ο ρομαντικός του facebook και θα βάλει μια γλυκιά φωτογραφία του ή ένα ρομαντικό τοπίο. Αλλάζει συχνά το προφίλ του και ανανεώνει το status του, αναρτώντας τραγούδια και εικόνες που αφήνουν μια τρυφερή αίσθηση στους φίλους του.

Σημείωση: Να θυμάστε-υπάρχει και photoshop, φίλες και φίλοι! Ρομαντική, προκλητική ή αγαπησιάρικη, η φωτογραφία ενός άγνωστου ατόμου που θέλετε να “κάνετε add”, μπορεί να μην απεικονίζει ακριβώς την εικόνα του…

Πηγή: astrologos.gr