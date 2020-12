Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχουν υποχωρήσεις για την λειτουργία της αγοράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε στην κριτική επαγγελματιών για "δύο μέτρα και σταθμά". Τι είπε για το click away, το Δώρο Χριστουγέννων, τις συμβάσεις σε αναστολή και τους εργαζόμενους σε Τουρισμό και Εστίαση.

«Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα στα δεδομένα που υπήρχαν από την πανδημία και από τις εισηγήσεις των ειδικών. Άνοιξαν όσα καταστήματα μπορούν να ανταποκριθούν στα σημερινά δεδομένα», σημείωσε ο Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, όπου είχε συνομιλίες και με εκπροσώπους της αγοράς, αλλά και υπαλλήλους που τελούν σε πολύμηνη αναστολή σύμβασης εργασίας.

Ο Νίκος Παπαθανάσης απέρριψε την κριτική για υποχωρήσεις από την Κυβέρνηση σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για τον αριθμό των πιστών στους ναούς, αλλά και τις αντιδράσεις από κέντρα αισθητικής που παραμένουν κλειστά ενώ λειτουργούν τα καταστήματα περιποίησης νυχιών. Ο Αν. Υπ. ανάπτυξης είπε ότι για μεν τους ναούς είχε ανακοινωθεί ότι υπάρχει σε εξέλιξη συνεννόηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο και ότι θα υπήρχαν νέες ανακοινώσεις μετά από εκείνες για τα 9 άτομα ανά ναό, ενώ σε ότι αφορά την αγορά υποστήριξε ότι και στο πρώτο lockdown υπήρξαν περιπτώσεις καταστημάτων με ίδιο ΚΑΔ που κάποια λειτουργούσαν και κάποια όχι.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματικών Αισθητικών Ελλάδος, Κ. Φραγκοδημητροπούλου, σε παρέμβαση της σημείωσε ότι υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός και ανεξέλεγκτη κατάσταση στην αγορά, που απειλεί και την απαραίτητη λόγω της πανδημίας κοινωνική συνοχή, καθώς υπό τον «μανδύα» των ιατρικών υπηρεσιών, πολλά ιατρεία προσφέρουν υπηρεσίες αισθητικής σε πελάτες τους, ενώ τα αμιγή κέντρα αισθητικής παραμένουν κλειστά, με τον κ. Παπαθανάση να απαντά ότι «ο λόγος γίνεται σε κάθε περίπτωση για παράνομες δραστηριότητες».

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι την Δευτέρα θα γίνει κανονικά η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων από το Δημόσιο σε εργαζόμενους που τελούσαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας με κρατική εντολή και για όσο διάστημα προβλέπεται, σημειώνοντας ότι οι εργοδότες καλούνται να καλύψουν το μέρος που τους αναλογεί και πρέπει να υπάρξουν οι δέουσες πράξεις από όλους. Αυτή ήταν η απάντηση στις αιτιάσεις του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου ότι η αγορά προφανώς δεν λειτουργεί φυσιολογικά παρά το klick away και ότι δεν μπορεί υπό τις δεδομένες συνθήκες να απειλούνται με Αυτόφωρο και ποινικές διώξεις όσοι δεν μπορέσουν να πληρώσουν το Δώρο Χριστουγέννων στους υπαλλήλους τους, στις 21 Δεκεμβρίου.

Ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης είπε ακόμη ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου για παράταση στην απόδοση του ΦΠΑ του Δεκεμβρίου.

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι η Κυβέρνηση στήριξε με διάφορα μέτρα τις θέσεις εργασίας, μεταξύ άλλων και με τις ρήτρες περί μη απόλυσης εργαζόμενων από επιχειρήσεις που στηρίζονται από τα κρατικά ταμεία. Επεσήμανε ακόμη ότι «τα μέτρα στήριξης λαμβάνονται στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου που υπάρχει και με δεδομένο ότι η χώρα θα πρέπει να μπορεί να συνεχίσει να δανείζεται με χαμηλά επιτόκια», απαντώντας στον Πρόεδρο των Εργαζόμενων στον Τουρισμό – Επισιτισμό που κατηγόρησε την Κυβέρνηση για «απουσία ουσιαστικής στήριξης των εργαζόμενων στον τουρισμό και μεγάλες καθυστερήσεις ακόμη και στην καταβολή του επιδόματος για την αναστολή συμβάσεων», αναφέροντας ότι «θα πληρωθεί μετά τις 6 Ιανουαρίου το ποσό των 534 ευρώ για τον Δεκέμβριο».

«Με το click away υπήρξε μια αύξηση του τζίρου. Κανείς δεν είπε ότι άνοιξε το λιανεμπόριο. Θα μπορούσε να μην είχε επιτραπεί το click away, όμως έγινε και έτσι προσετέθη ένα ποσοστό τζίρου στις επιχειρήσεις, μικρότερο για κάποια καταστήματα, μεγαλύτερο για μεγαλύτερα καταστήματα που έχουν και οργανωμένα e-shop», κατέληξε ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποκρούοντας «πυρά» ανθρώπων της αγοράς για κίνηση που δεν έχει βοηθήσει σημαντικά την συντριπτική πλειονότητα των εμπόρων.