Πήγε να ληστέψει βενζινάδικο με... ποδήλατο

Πήγε στο βενζινάδικο με το ποδήλατο, έκανε τη ληστεία και αποχώρησε με ορθοπεταλιά...

Στο στόχαστρο ενός νεαρού ληστή βρέθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα βενζινάδικο της οδού Γιαννιτσών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θρασύτατος ληστής απόθεσε το ποδήλατο δίπλα στις αντλίες καυσίμων, έσκυψε για να βγάλει το μαχαίρι από την κάλτσα του και πλησίασε την είσοδο του πρατηρίου. Όταν διαπίστωσε ότι ήταν κλειδωμένη, πήρε φόρα και την άνοιξε κλωτσώντας την.

Ο υπάλληλος του πρατηρίου, μόλις αντίκρισε τον κουκουλοφόρο δράστη με τα μαχαίρι, σάστισε. Έβγαλε το τσαντάκι του και το παρέδωσε στον δράστη χωρίς να προβάλει αντίσταση. Ο ληστής βγήκε από το πρατήριο, ανέβηκε στο ποδήλατό του και διέφυγε προς την οδό Μοναστηρίου.

Περιπολικά και δικυκλιστές της Αστυνομίας «όργωσαν» την περιοχή, όμως ο ληστής με το ποδήλατο είχε εξαφανιστεί. Η λεία του ήταν περίπου 200 ευρώ. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

