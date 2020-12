Υγεία - Περιβάλλον

Testing.gov.gr: βήμα - βήμα η διαδικασία για τα δωρεάν rapid test

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχέδιο της Κυβέρνησης και του ΕΟΔΥ και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν στον έλεγχο.

Οι μαζικοί τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον πληθυσμό είναι το νέο "όπλο" στη φαρέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέσω του προγράμματος μαζικών rapid tests επιδιώκεται καλύτερη χαρτογράφηση της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα, προκειμένου να είναι πιο έγκαιρη και αποτελεσματική η αντιμετώπιση μιας νέας πιθανής έξαρσης της πανδημίας στη χώρα.

"Η στρατηγική μας για δωρεάν τεστ, όπως γνωρίζετε, μέχρι στιγμής συμπεριλαμβάνει κατ’ αρχήν όλους τους ασθενείς με συμπτώματα συμβατά με την Covid-19, όπως είναι οι νοσοκομειακοί και οι έλεγχοι στα Κέντρα Υγείας. Επίσης, εκτελείται και έλεγχος στην κοινότητα από τον ΕΟΔΥ, στα πλαίσια αντιμετώπισης συρροών αλλά και προληπτικοί έλεγχοι για την έγκαιρη ανίχνευση επερχόμενης συρροής σε ευάλωτες ομάδες. Με την έλευση έγκυρων ταχέων αντιγονικών τεστ τα οποία και αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητες πηγές, προσθέτουμε πλέον στην στρατηγική μας τυχαίους δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια, με σκοπό, με στόχο να φτάσουμε τα 12.000 τεστ τυχαίου ελέγχου ανά ημέρα. Ενδεικτικά η δράση θα βοηθήσει στην διακοπή αλυσίδων μετάδοσης, στην βελτίωση της προβλεπτικής μας ικανότητας και την καλύτερη εκτίμηση της ασυμπτωματικής διασποράς στην κοινότητα" τόνισε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, στην τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό την Παρασκευή.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα στην διεύθυνση testing.gov.gr και έχουν καθοριστεί 386 σταθερά σημεία ελέγχου στα οποία συμπεριλαμβάνονται Κέντρα Υγείας, μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και Υγειονομικές Μονάδες του ΕΟΔΥ.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη το βράδυ της Δευτέρας 21/12 στο testing.gov.gr, μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες να δηλώσουν ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, η πρώτη ομάδα πολιτών, 12.000 ατόμων, θα ειδοποιηθεί το Σάββατο 26/12 για να προσέλθει στο πλησιέστερο σημείο λήψης τεστ από Δευτέρα 28/12.

Ποιους αφορά:

Κάθε πολίτη στην επικράτεια που θα ήθελε να εξεταστεί.

Αν έχετε εκδηλώσει συμπτώματα παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον θεράποντα ιατρό.

Η αίτηση δεν εξασφαλίζει άμεσο έλεγχο: η επιλογή είναι προϊόν τυχαιοποίησης

Στην εισαγωγική σελίδα θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα, την αίτηση ενδιαφέροντος και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στην αίτηση θα συμπληρώνονται στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, ταχυδρομικός κώδικας, ιδιότητα, επάγγελμα και οπωσδήποτε οι αριθμός κινητού τηλεφώνου. Αφού συμπληρώσει κανείς τα στοιχεία του και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, θα του αποστέλλεται στο κινητό ένα sms με κωδικό επαλήθευσης, τον οποίο και θα πρέπει να συμπληρώσει στη φόρμα, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρησης της αίτησής του. Όταν ολοκληρωθεί και η καταχώρηση του αριθμού επαλήθευσης, που θα έχει λάβει με το sms, τότε θα δει στην οθόνη που τον πληροφορεί, ότι η αίτησή του καταχωρήθηκε. Επισημαίνεται ότι το πρώτο sms επαλήθευσης δεν είναι αποδεικτικό ότι έχει κανείς επιλεγεί για τεστ. Αν επιλεγεί, θα αποστέλλει νέο sms μερικές ημέρες αργότερα.

Η επιλογή

Πλήρης τυχαιοποίηση με βάση τη διαθεσιμότητα ελέγχων ανά Ταχυδρομικό Κώδικα

Ο μοναδικός κωδικός πρέπει να επιδειχθεί στο υγειονομικό προσωπικό την ώρα του ραντεβού και στο συγκεκριμένο κέντρο εξέτασης.

Σε περίπτωση που μοιραστείτε τον κωδικό σας με κάποιον άλλο, αν χρησιμοποιηθεί δεν θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε το test.

Διευκόλυνση των πολιτών και ασφάλεια των δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχουν οι πολίτες δεν θα αποθηκεύονται και θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μόνο στατιστική πληροφορία που θα εξάγεται, θα παρέχεται στους εμπειρογνώμονες, ενώ τα στατιστικά συμπεράσματα θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Συνοπτικά λοιπόν, οι πολίτες θα κάνουν δήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Στη συνέχεια θα επιλέγονται τυχαιοποιημένα και θα τους δίνεται ένα χρονικό «παράθυρο» για να προσέλθουν σε ένα σταθερό σημείο, όπου θα εκτελείται το τεστ. Στη συνέχεια, ο πολίτης θα ενημερώνεται για το αποτέλεσμα, ενώ η πληροφορία του τεστ θα περνάει στο μητρώο Covid. Η πληροφορία, τέλος, θα αποτελεί τμήμα της επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ.