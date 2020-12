Πολιτική

Πέτσας: αναγκαία τα τοπικά lockdown – Καμία χαλάρωση για το ρεβεγιόν

Τι είπε για τις περιοχές σε αυξημένο επίπεδο συναγερμού λόγω των κρουσμάτων. Τι θα ισχύσει την παραμονή Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και τα οικονομικά μέτρα στήριξης.

Θα παραμείνουμε αυστηρά σε αυτό το ωράριο κυκλοφορίας ενόψει των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, δεν υπάρχει περίπτωση χαλάρωσης μέτρων, ενδεχομένως να υπάρχει περίπτωση σκλήρυνσης μέτρων σε τοπικό επίπεδο τύπου Δυτικής Αττικής και Κοζάνης τόνισε στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, επισημαίνοντας ότι «έχει μεγάλη σημασία σε τοπικό επίπεδο να παρεμβαίνουμε γρήγορα και να ελέγχουμε πιθανές εστίες διασποράς για να μην ξεφύγουν από τον έλεγχο».

Αναφερόμενος στις Εορτές ο κ. Πέτσας υπογράμμισε πως το σημαντικό είναι να έχουμε ένα κλειστό κύκλο και «να μην ανοίγουμε τις επαφές μας. Ας προσπαθήσουμε να είναι τα ίδια πρόσωπα οι επαφές μας».

Παράλληλα ανέφερε ότι έως τον Μάρτιο θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό των ευάλωτων συμπολιτών μας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη της τήρησης των μέτρων, παράλληλα με το πρόγραμμα για τους εμβολιασμούς.

Όπως είπε, ο Πρωθυπουργός θα εμβολιαστεί πρώτος, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 27 Δεκεμβρίου ή το αργότερο την επόμενη ημέρα.

Κάλεσε τους πολίτες που κλείνουν ραντεβού για εμβόλιο, να προσέρχονται στο ραντεβού και να μην το «χάνουν».

Όπως τόνισε ο κ Πέτσας είναι σημαντικό να μην εφησυχάσουμε και σημείωσε πως εάν τα μέτρα τηρούνται, αποδίδουν και δεν υπάρχει λόγος να παραταθούν, σημειώνοντας παράλληλα ότι πολύ σημαντικό μέτρο είναι και αυτό που ανακοινώθηκε χθες για δωρεάν μαζικά γρήγορα τεστ για τον κορονοϊό.

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο κ Πέτσας επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα στηρίζει την οικονομία από τις συνέπειες της πανδημίας.

Για το θέμα της μείωσης του ορίου των ηλεκτρονικών αποδείξεων για το αφορολόγητο, ο κ Πέτσας τόνισε πως η κατάσταση θα αξιολογηθεί όταν κλείσει η χρονιά.

