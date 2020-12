Πολιτική

Ακυρώθηκε η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Μακεδονία

Τι ανάγκασε τον Πρωθυπουργό να μην πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην περιοχή.

Η προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Έδεσσα και Βέροια δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ( ομίχλη ) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στην Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρει:

"Λόγω ομίχλης που δεν επιτρέπει την προσγείωση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, το ταξίδι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κεντρική Μακεδονία αναβάλλεται αφού δεν ήταν δυνατή η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος".

Σύμφωνα με πληροφορίες η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βόρεια Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.