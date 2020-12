Κόσμος

Ασθενείς με κορονοϊό πέθαναν από φωτιά σε Εντατική (εικόνες)

Τραγωδία σε ΜΕΘ νοσοκομείου. Από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα νοσοκομείο στο Γκαζιάντεπ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι, όλοι τους ασθενείς που νοσηλεύονταν με Covid-19, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας για τους ασθενείς με νέο κορονοϊό του νοσοκομείου, έπειτα από την έκρηξη ενός σωλήνα οξυγόνου.

Όλα τα θύματα ήταν ασθενείς που νοσηλεύονταν με Covid-19.

Οι υπόλοιποι ασθενείς της μονάδας, όπου ξέσπασε η φωτιά, διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής.

«Εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για αυτό το τραγικό γεγονός», είπε ο Φαχρετίν Κότζα, ο Τούρκος υπουργός Υγείας, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή εντός της ημέρας.

Η Τουρκία μετρά περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια κρούσματα Covid-19 και περισσότερους από 17.600 θανάτους.