Κοινωνία

Πρόστιμο - “μαμούθ” και δικογραφία για ιδιοκτήτη που “πέταξε” τα σκυλιά του

Βαρύς ο πέλεκυς για κακοποίηση των ζώων. Τι κατέγραψε κάμερα από κλειστό κύκλωμα.

Διοικητικό πρόστιμο 61.800 ευρώ και δικογραφία για το αδίκημα της κακοποίησης ζώων σχηματίστηκε εναντίον ενός Κερκυραίου, όταν διαπιστώθηκε ότι πέταξε βιαίως, πάνω από ένα πανύψηλο συρματένιο φράχτη, τα δύο σκυλιά του, ράτσας σέτερ, στο καταφύγιο ζώων της Λευκίμμης.

Πρόθεση του ήταν να τα εγκαταλείψει αλλά όχι με νόμιμο τρόπο.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Λευκίμμης, ενώ ο άνδρας εντοπίστηκε από κάμερα στην περιοχή.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ να σημειωθεί ότι τα δύο σκυλιά είναι υγιή και θα δοθούν προς υιοθεσία.