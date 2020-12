Κοινωνία

Πατριός ασελγούσε στην ανήλικη κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την φρίκη βίωσε η μαθήτρια του Δημοτικού απο τον ίδιο τον αγαπημένο της μητέρας της.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη ένας 35χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ιράκ, με ένταλμα που εκδόθηκε από τον τακτικό ανακριτή της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε από αστυνομική έρευνα, από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου του 2020 προέβη στα αδικήματα της γενετήσιας πράξης και κατάχρησης ανήλικης σε ασέλγεια.

Ο 35χρονος, πατριός 12χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Συρίας, φέρεται ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του κοριτσιού, εντός της οικίας στην οποία διέμενε με την ανήλικη και τη μητέρα της στην Άνω Πόλη.