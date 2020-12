Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία να αποδείξει ότι επιθυμεί τον εποικοδομητικό διάλογο

Τι λέει για την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Τουρκία και το ενδεχόμενο κυρώσεων.

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με αργούς ρυθμούς", τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Παραπολιτικά", αναφερόμενος στις αποφάσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. "Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με υπομονή και επιμονή", προσθέτει.

Όπως σημειώνει, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες κυρώσεις σε τομείς, όπως η οικονομία και το εμπόριο, το οποίο καλύπτει βεβαίως και την επαναξιολόγηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Αναφέρθηκε επίσης η προοπτική επέκτασης του υφιστάμενου καθεστώτος κυρώσεων και κάλεσε για την επιβολή κυρώσεων σε επιπρόσθετα φυσικά και νομικά πρόσωπα. "Στην προκειμένη φάση έγινε ένα βήμα. Αλλά, όπως ανέφερα στη Βουλή, ουδέποτε ισχυρίστηκε η κυβέρνηση ότι τα ανωτέρω αρκούν", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις διερευνητικές, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι βασική προϋπόθεση για την επανέναρξή τους "είναι η Τουρκία να αποδείξει ότι επιθυμεί τον εποικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, ως διαρκή επιλογή, όχι ως σημαία ευκαιρίας".

"Δεν θα εγκλωβιστούμε από προσχηματικές κινήσεις. Τη θέση αυτή, μετά την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υιοθέτησε και το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο", υπογραμμίζει.

Η Ελλάδα, τονίζει, είναι επό της αρχής ανοιχτή στη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, "δεν γνωρίζουμε όμως μέχρι στιγμής αν θα υπάρξουν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή της, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική συμπεριφορά αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα της συνεννόησης μεταξύ των κρατών της περιοχής".

Προσθέτει ακόμη ότι τα συμμετέχοντα κράτη θα πρέπει να σεβαστούν θεμελιώδεις κανόνες, όπως την αναγνώριση όλων των άλλων συμμετεχόντων, αρχής γενομένης από την Κύπρο και να δηλώσουν και να δείξουν πλήρη σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του Δικαίου της Θάλασσας. Ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι το ζήτημα του εμπάργκο όπλων έχει τεθεί τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον ίδιο.

"Έχω τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μοναδικό οικοδόμημα που αποσκοπεί στην εξάλειψη του πολέμου στην Ευρώπη. Για αυτό διερωτώμαι πώς μπορεί η Ένωση αυτή να ανέχεται την απειλή πολέμου εναντίον μελών της, όπως την απειλή της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες με το casus belli;", σημειώνει. "Επίσης, διερωτώμαι ποιου οπλικού συστήματος το εξαγωγικό αποτύπωμα υπερβαίνει για τις Ευρωπαϊκές χώρες το αποτύπωμα της προάσπισης του Διεθνούς Δικαίου;"

Σχολιάζοντας μάλιστα το επιχείρημα ορισμένων Ευρωπαίων ότι η απαγόρευση εξαγωγής όπλων στην Τουρκία θα υπονόμευε τη συνοχή του ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας θέτει το ερώτημα "πώς δικαιολογούν τη στάση τους, τη στιγμή κατά την οποία ο στυλοβάτης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, οι ΗΠΑ, επέβαλαν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, με βασικό επιχείρημα ότι η χώρα αυτή υπονομεύει τη συνοχή και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ;"

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο σύνολο της επικράτειας "το οποίο θα ασκήσει όταν κριθεί σκόπιμο", ενώ η επέκταση στο Ιόνιο έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία με την προετοιμασία των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, τονίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι σταθερή: "επιθυμούμε μια βιώσιμη λύση στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Κοινοτικού Κεκτημένου. Η λύση αυτή θα είναι μια δικοινοτική διζωνική Ομοσπονδία". "Η λύση του Κυπριακού ζητήματος προϋποθέτει βούληση αναζήτησης στο πλαίσιο αυτό. Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας σας διαβεβαιώνω ότι η βούληση υπάρχει", προσθέτει.

Όσον αφορά τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία, σημειώνει πως οι επιπτώσεις θα φανούν σε βάθος χρόνου, όμως σε επίπεδο συμβολισμού "αποτελούν ήδη αδιαμφισβήτητα ισχυρότατο μήνυμα προς την Τουρκία".

"Η τελευταία φορά που επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ στην Τουρκία ήταν το 1974, ως αποτέλεσμα της εισβολής στην Κύπρο", υπενθυμίζει και προσθέτει πως η απόφαση αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση όσων είχε πει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κ. Πομπεό στην πρόσφατη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ότι η Τουρκία υπονομεύει ανοιχτά τη σταθερότητα και τη συνοχή της Συμμαχίας. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν ειπωθεί τέτοιες λέξεις, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ προς έναν άλλο, τύποις τουλάχιστον, Σύμμαχο".

Υπογραμμίζει ακόμη ότι "οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επιβάλουν τις κυρώσεις αυτές ουσιαστικά μόλις μία εργάσιμη μέρα μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο νοών νοείτω".

Ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε ένα επίπεδο που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ στο παρελθόν και αναφέρει πως έχουν ξεκινήσει ήδη οι συνομιλίες για τη νέα συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, με την ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται η περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση του αμερικανικού στρατηγικού αποτυπώματος στην περιοχή, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Υπενθυμίζει ακόμη πως ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος "είναι βαθύς γνώστης της περιοχής μας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει".

"Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Επίσης, προσβλέπουμε σε μια περισσότερο ενεργή αμερικανική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία θα συμβάλει στην ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής", καταλήγει.