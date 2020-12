Κόσμος

Φονική κακοκαιρία στις Φιλιππίνες (εικόνες)

Ανθρώπινες ζωές χάθηκαν από έντοινα φαινόμενα που πλήττουν την χώρα, προκαλώντας και μεγάλες καταστροφές

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των κατακλυσμιαίων βροχών που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στις Φιλιππίνες, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της χώρας.

Τεράστια κύματα έπληξαν ένα παραθαλάσσιο χωριό στη νήσο Λάπου-Λάπου, στην επαρχία Σεμπού (κεντρικά), χθες το βράδυ, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια με αποτέλεσμα να μείνουν άστεγοι 290 άνθρωποι, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζουνάρντ Τσαν στο Facebook.

Αστυνομικοί ανακάλυψαν τις σορούς δύο ηλικιωμένων γυναικών που σκοτώθηκαν σε μια κατολίσθηση κοντά στο Μαχαπλάγκ, στην επαρχία Λέιτε, όπως είπε η αστυνομικός Ρακέλ Χερνάρντεζ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένα αγόρι, που είχε τραυματιστεί, ανασύρθηκε από τα χαλάσματα του σπιτιού του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συμπλήρωσε η ίδια.

Σχεδόν 1500 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη νήσο Μιντανάο (νότια), όπου χείμαρροι λάσπης κατέκλυσαν 13 χωριά, ανέφερε το εθνικό συμβούλιο διαχείρισης καταστροφών.