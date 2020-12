Κόσμος

Θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Σε ποιο ποσοστό θα χρηματοδοτείται απο την ΕΕ η γραμμη. Ποια λιμάνια θα συνδεθούν. Τι δηλώνουν οι αρμόδιοι υπουργοί.

(εικόνα αρχείου)

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου θαλάσσιου μεταφορέα, που θα εκτελεί τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών μεταξύ Κύπρου -Ελλάδας, ανακοίνωσε στη Λεμεσό ο Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου κ. Βασίλης Δημητριάδης.

Όπως είναι ήδη γνωστό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, από την πρώτη κιόλας στιγμή κατά την οποία το θέμα τέθηκε επίσημα προς το ΥΝΑΝΠ, υπογράμμισε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το Υπουργείο στηρίζουν την προσπάθεια της Κύπρου να διασυνδέσει την Ελλάδα με την Μεγαλόνησο.

Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις η Κυπριακή πλευρά εξασφάλισε τελικά την έγκριση χρηματοδότησης της σύνδεσης από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ταυτόχρονα, με την εξασφάλιση της έγκρισης και του κυπριακού Υπουργικού Συμβουλίου για διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων προς υλοποίηση του έργου αυτού, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διεξαγωγή του ανοικτού ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Τα Έγγραφα του Διαγωνισμού με Αρ. SDM 13/2020 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κύπρου https://www.eprocurement.gov.cy.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως εξασφαλίσουν τα σχετικά έγγραφα από την ιστοσελίδα αυτή αφού πρώτα εγγραφούν στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος το αργότερο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021, ώρα 12:00 μ.μ.

Η αξία του Διαγωνισμού ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια για 36 μήνες, με μέγιστο ύψος της Κρατικής Επιδότησης τα 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η θαλάσσια Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας προβλέπεται να πραγματοποιείται με επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο (Ro-Pax) το οποίο θα μεταφέρει επιβάτες και τα συνοδευόμενα αυτοκίνητα/δίκυκλα τους καθώς και φορτίο μεταξύ των λιμένων Λεμεσού ή Λάρνακας και Πειραιά (Τερματικό Κερατσινίου) και ενδεχομένως ένα ενδιάμεσο σταθμό σε ένα Ελληνικό νησί της επιλογής του ανάδοχου μεταφορέα.

Το δρομολόγιο θα εκτελείται σε εβδομαδιαία βάση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Μάϊο - Σεπτέμβρη), ανά δεκαπενθήμερο κατά τους μήνες Οκτώβρη και Απρίλη ενώ κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο μια φορά τον μήνα.

Στόχος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κύπρου είναι να καταστεί δυνατή η λειτουργία της θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας το καλοκαίρι του 2021.

Τέλος ο κ. Δημητριάδης ευχαρίστησε τον κ. Πλακιωτάκη για την στήριξη του στο όλο εγχείρημα και του ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντα του.

Γιάννης Πλακιωτάκης: Ελλάδα και Κύπρος ακόμα πιο κοντά - Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός ακτοπλοϊκής σύνδεσης

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση της Ελληνικής κυβέρνησης, για την προκήρυξη του διαγωνισμού ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, εξέφρασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση τη γραμμής καπό την Ευρωπαϊκή Ένωσή και έτσι, σύντομα επιβάτες και οχήματα θα διακινούνται ανάμεσα στις δύο χώρες από το λιμάνι του Πειραιά, σε εκείνο της Λεμεσού ή της Λάρνακας. Το δρομολόγιο θα εκτελείται τους καλοκαιρινούς μήνες σε εβδομαδιαία βάση, ενώ τους χειμερινούς ανά δεκαπενθήμερο.

«Στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου» τόνισε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, «συνεργαζόμενοι στενά με την Κυπριακή Κυβέρνηση. Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι, αφού, μετά την επίτευξη του στόχου της χρηματοδότησης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προκήρυξη του διαγωνισμού σηματοδοτεί την αφετηρία της διαδικασίας που πολύ σύντομα θα ενώσει και μέσω θαλάσσης την Κύπρο και την Ελλάδα, προσθέτοντας έναν ακόμα στους πολλούς και σημαντικούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία μας τον Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου Βασίλη Δημητριάδη και τον Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, Κυριάκο Κενεβέζο. Θα είμαστε μαζί στο πρώτο δρομολόγιο».