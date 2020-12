Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: έκρυβε τα ναρκωτικά σε κρύπτη στο παιδικό δωμάτιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση του Λιμενικού, παρουσία Εισαγγελέα και σκύλου-ανιχνευτή. “Γνώριμος” των Αρχών ο συλληφθείς.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Σε «καβάτζα» είχε μετατρέψει το παιδικό δωμάτιο στο σπίτι του, στο Περιστέρι, ένας 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη από το Λιμενικό.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη βοήθεια του σκύλου Κ-9 «BRUTUS», στελέχη της Ασφάλειας, της Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες, σε μια κατασκευασμένη κρύπτη, μέσα στην ντουλάπα του παιδικού δωματίου.

Ο 60χρονος είχε αφαιρέσει ένα πλακάκι από το πάτωμα της ντουλάπας και είχε σκάψει, δημιουργώντας έναν μικρό αποθηκευτικό χώρο για το παράνομο εμπόρευμα.

Όταν η κρύπτη σκεπαζόταν με το πλακάκι δεν γινόταν αντιληπτή.

Συνολικά βρέθηκαν:

77,6 γραμμάρια ηρωίνης

281,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ναρκωτικά χάπια

ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου

1.300 ευρώ.

Για τον 60χρονο, ο οποίος πλέον είναι αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη, υπήρχαν από καιρό πληροφορίες ό,τι διακινεί ναρκωτικές ουσίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κρύβοντας τα ναρκωτικά στο σπίτι του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί τουλάχιστον άλλες 20 φορές, από το 1975, για υποθέσεις ναρκωτικών.