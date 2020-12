Πολιτική

Τσίπρας: Η ολιγωρία οδήγησε την έξαρση της πανδημίας στην Δυτική Αττική

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε περιοχές της Δυτικής Αττικής και κατηγόρησε την κυβέρνηση για την κατάσταση.

Ολιγωρία στους αρμόδιους φορείς και στην κυβέρνηση συνολικά καταλόγισε ο Αλέξης Τσίπρας για την εξάπλωση της πανδημίας στην Δυτική Αττική αφού όπως υπογράμμισε «η αντιπεριφέρεια είχε εγκαίρως προειδοποιήσει τους αρμόδιους που δηλώνουν αναρμοδιότητα τελευταία, για την εξάπλωση της πανδημίας».



Όπως υπογράμμισε από την Ελευσίνα όπου περιοδεύει από το πρωί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κατάσταση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας, αλλά «είναι αποτέλεσμα εγκληματικής αδιαφορίας και διαχειριστικής ανικανότητας και δεν μπορεί η ευθύνη να μετατίθεται στην τοπική αυτοδιοίκηση ή και στους ίδιους τους πολίτες».



«Είναι προφανές ότι όλα όσα πάρα πολύ καιρό τώρα, λενε οι ίδιοι οι επιστήμονες, διαμαρτυρόμενοι ότι η επιτροπή δεν έχει έγκαιρα στοιχεία για την επιδημιολογική πορεία ανά περιοχή, ανά περιφέρεια και σε καθημερινή βάση αποδεικνύονται σήμερα μέσα από την ίδια την εξέλιξη της πανδημίας» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία.



«Δεν μπορεί να αποφασίζουν την Δευτέρα να ανοίξουν τα μαγαζιά στην περιοχή με το click away, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και την Τετάρτη να αποφασίζουν να τους κλείσουνε» τόνισε και αναρωτήθηκε: «είχαν άλλα στοιχεία την Κυριακή και άλλα την Τετάρτη;»





Όσον αφορά τις ευθύνες για την κατάσταση όπως εξήγησε βαρύνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση, με αφορμή την έξαρση της πανδημίας στις περιοχές με μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και εργοστάσια. «Δεν υπάρχουν τεστ μαζικά στους εργασιακούς χώρους που έχει αποδειχθεί τελικά ότι είναι χώροι που μεταδίδεται και επωάζεται ο ιός. Δεν είναι τυχαίο ότι η Δυτική Αττική είναι στο κόκκινο και η Δυτική Μακεδονία είναι στο κόκκινο. Η περιοχή της Πιερίας, της Πέλλας , του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης με τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες» σημείωσε.



Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι ένας εργαζόμενος ο οποίος γνωρίζει ότι αν βρεθεί θετικός, θα έχει 14 ημέρες υποχρεωτικής καραντίνας και μετά για ένα μήνα θα είναι υποχρεωμένος να δουλεύει απλήρωτες υπερωρίες με βάση την νομοθετική ρύθμιση του κυρίου Βρούτση για να καλύψει την απουσία του από τον εργασιακό χώρο. «Είναι προφανές ότι ουσιαστικά ωθείται στο να μην προχωρήσει στην δήλωση της ασθένειας» τόνισε.



Το σημαντικότερο όμως, όπως υπογράμμισε, είναι ότι ακόμη κι αν ήθελε να δηλώσει την ασθένεια είναι υποχρεωμένος να πάει να κάνει ένα τεστ στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνοντας 80 -100 ευρώ . «Δεν είναι εύκολο για τους εργαζόμενους να έχουν αυτή την δυνατότητα. Έπρεπε αυτό να παρέχεται από την Πολιτεία κι αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα . Όχι μόνο για την υγειονομική προστασία αλλά είναι και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνοντας ότι «δυστυχώς ερχόμαστε εκ των υστέρων να κυνηγάμε την πανδημία και όχι να την προλαμβάνουμε».

"Συγκλονιστικές οι καταγγελίες των εργαζομένων"

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για τις σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων σχετικά με τις συνθήκες στα εργοστάσια της περιοχής ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι θα πρέπει όλες αυτές να διερευνηθούν. «Θέλουμε να τις εξακριβώσουμε, να τις συλλέξουμε να τις αναδείξουμε και είναι η ευθύνη της πολιτείας τούτη την ώρα να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν είναι δεύτερης κατηγορίας οι εργαζόμενοι οι οποίοι τούτη την ώρα καλούνται σε πολύ δύσκολες συνθήκες να συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς ελέγχους» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε συγκλονιστικά τα στοιχεία όσων έχουν καταγγελθεί και σημείωσε: «Σώμα επιθεώρησης εργασίας δεν υπάρχει, είναι αδρανοποιημένο. Σε μεγάλες εργοστασιακές εγκαταστάσεις της περιοχής δεν γίνονται συχνά τεστ, διότι οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν να κάνουν αυτό το έξοδο για να έχουν σε έλεγχο τους εργαζόμενούς τους». Ταυτόχρονα όπως υπογράμμισε έρχονται καταγγελίες ότι εκεί όπου υπάρχει κατά συρροή παρουσία κρουσμάτων υπάρχουν εκβιασμοί για να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν. να μην μπαίνουν σε καραντίνα κι όταν υπάρχει κάποιος έλεγχος να τους βγάζουν στην ταράτσα τους εργοστασίου προκειμένου να μην τους δει ο ελεγκτής.

Πέτσας: Ο κ.Τσίπρας έχει ξεπεράσει και τον εαυτό του σε λαϊκισμό

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα «πυρά» που εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση κατά την επίσκεψή του σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Συγεκριμένα, ο κ. Πέτσας σε δήλωσή του αναφέρει:

«Ο κ.Τσίπρας έχει ξεπεράσει και τον εαυτό του σε λαϊκισμό. Όταν γίνονται προειδοποιήσεις για κάποια περιοχή τις αγνοεί. Όταν λαμβάνονται μέτρα επιδίδεται - πάντα εκ των υστέρων - σε μικροπολιτική κριτική. Πότε ζήτησε lockdown σε κάποια περιοχή και δεν το θυμόμαστε; Όταν λαμβάνονται μέτρα, καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι καταστρέφει την οικονομία.Όταν εμφανίζεται αναζωπύρωση της πανδημίας, μόνιμη επωδός είναι ότι φταίει η κυβέρνηση που δήθεν δεν πήρε μέτρα. Μονά-ζυγά δικά του!

Στη Δυτική Αττική η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τους κινδύνους με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στις 9 Δεκεμβρίου ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είχε τονίσει την αυξητική τάση στη Δυτική Αττική στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης. Στις 11 Δεκεμβρίου είχε πραγματοποιηθεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, του Προέδρου του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, του Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Ελευθέριου Κοσμόπουλου, καθώς και των Δημάρχων και Γενικών Γραμματέων των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής και Αχαρνών όπου είχε τονιστεί η κρισιμότητα της κατάστασης.

Που ήταν τότε ο κ.Τσίπρας; Πάντα απών όταν πρέπει. Και πάντα προβλέψιμα ίδιο».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επιδίδεται σε απειλές, συκοφαντίες κι αυταρχικά μέτρα

«Τη στιγμή που η πανδημία στη Δυτική Αττική έχει χτυπήσει κόκκινο, εξαιτίας της ανυπαρξίας μέτρων προστασίας σε χώρους δουλειάς, Μέσα Μεταφοράς κι άλλους κρίσιμους χώρους, καθώς και των ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση νομίζει, ότι θα αντιμετωπίσει την κατάσταση με τον αυταρχισμό και την αστυνομοκρατία. Τελευταίο κρούσμα η επιβολή αδικαιολόγητων προστίμων σε εργολαβικούς εργαζόμενους σε αποθήκες σουπερμάρκετ κατά την αλλαγή της βάρδιας» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για «τα αδικαιολόγητα πρόστιμα της Αστυνομίας σε εργαζόμενους στη Δυτική Αττική».

«Τα φαινόμενα αυτά αποτυπώνουν ξεκάθαρα τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση. Αντί να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης της υγείας και να θωρακίσει τις μονάδες του δημοσίου συστήματος υγείας στη Δυτική Αττική, επιδίδεται σε απειλές, συκοφαντίες κι αυταρχικά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής» επισημαίνει το ΚΚΕ. «Ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του, είχε πει ότι η αστυνομία σε συνθήκες πανδημίας είναι το "ΕΣΥ" της προστασίας μας. Στη Δυτική Αττική, εργαζόμενοι και κάτοικοι την είδαν την αστυνομία. Αυτό που δεν είδαν είναι το αναγκαίο - για την προστασία της υγείας τους - ΕΣΥ» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.