Ληστές ανατίναξαν ΑΤΜ με εκρηκτικά (εικόνες)

Καλά οργανωμένο ήταν το σχέδιο των κακοποιών, που κινήθηκαν μέσα στο σκοτάδι.

Ληστές άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα απο ΑΤΜ και εξαφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι.

Το νέο χτύπημα έγινε στις Ερυθρές, στα σύνορα Βοιωτίας με τη δυτική Αττική, όπου στις 4:30΄τα ξημερώματα, οι περίοικοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους.

Οι δράστες αρχικά "ξήλωσαν" τα ρολά της τράπεζας, στα οποία έδεσαν συρματόσχοινο και το τράβηξαν με αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια δεν ανατίναξαν το ΑΤΜ με τη γνωστή μέθοδο του αερίου, αλλά τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ανατινάζοντας μέρος του μηχανήματος αυτόματης ανάληψης.

Οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων πρέπει να ήταν τρεις, άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και εξαφανίστηκαν.

Ακόμη δεν έχει γνωστό το ποσό που περιείχαν οι κασετίνες.

Πηγή: lamiareport.gr