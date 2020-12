Πολιτική

Γεννηματά: Ασυγχώρητη καθυστέρηση και λάθη στην Δυτική Αττική

"Πυρά" στην κυβέρνηση εξαπολύει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ για την κατάσταση τόσο στην Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα, όσο και στην Δυτική Αττική.

«Η Κυβέρνηση μετά τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρειο Ελλάδα, έδειξε ασυγχώρητη καθυστέρηση και στη Δυτική Αττική, με αποτέλεσμα ένα νέο σκληρό lockdown στην περιοχή», αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Παράλληλα, η κ. Γεννηματά σημειώνει ότι «σε μια πολύ μεγάλη βιομηχανική περιοχή και παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, η Κυβέρνηση άφηνε πλήρως ανεξέλεγκτη την κατάσταση. Με πολλούς εργοδότες να παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας των εργαζομένων, ακόμη και να παρανομούν απασχολώντας εργαζομένους σε αναστολή εργασίας. Φυσικά χωρίς καμία μέριμνα για τεστ σε μαζικούς εργασιακούς χώρους».



Και προσθέτει πως «αντί να εφαρμόσει επιτέλους ένα σχέδιο με βάση τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, συνεχίζει με τη λογική βλέποντας και κάνοντας με αποτέλεσμα να τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Το θέμα της τήρησης των μέτρων από τους πολίτες έχει σχέση με πειθώ , αξιοπιστία , ουσιαστικούς ελέγχους και όχι με αυταρχισμό και απειλές των Υπουργών. Λάθη και καθυστερήσεις επαναλαμβανόμενα, με μεγάλο κόστος για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων».